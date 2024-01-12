The Financial Times: Єврокомісія готова поступитися Угорщині заради допомоги Україні

Європейська комісія готова піти на поступки Орбану

Європейська комісія готова заради розблокування допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро у дечому поступитися вимогам, які висунула Угорщина. Передбачається, що поступки дозволять подолати опір керівника Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє видання The Financial Times із посиланням на власні джерела. За даними видання, Європейський союз намагається знайти прийнятне рішення з грудня, коли Орбан наклав вето на пакет допомоги.

Проблема стала більш актуальною на тлі політичних сварок у Конгресі США, через що затримується допомога Україні, та посилення ракетних терактів з боку російських терористів, спрямованих проти українських міст.

Європейська комісія готова піти на поступки Орбану та включили перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року до проєкту з надання допомоги. Це дасть Орбану у 2025 році можливість накласти вето на його продовження та торгуватися далі.

Також Єврокомісія готова проводити щорічний аудит допомоги та запровадити пункт про так зване "екстренне гальмування" пакета – тобто будь-яка країна, навіть та сама Угорщина, зможе винести свої "серйозні побоювання щодо виплат Україні" на обговорення чергового саміту лідерів ЄС. Щоправда, це не дасть накладати вето.

Високопоставлений чиновник Угорщини, з яким поговорило видання, припустив, що цього буде достатньо, щоб Орбан відмовився від свого вето. Хоча точно про це говорити поки що не можна.

Раніше "Телеграф" писав, що за даними ЗМІ, ЄС готує запасний план із 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо прем’єр Угорщини Віктор Орбан все ж таки заблокує основний план на 50 мільярдів.

Угорщина готова зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні у розмірі 50 млрд євро. При цьому у Будапешті висунули одну умову.