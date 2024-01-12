The Financial Times: Еврокомиссия готова уступить Венгрии ради помощи Украине

Европейская комиссия готова пойти на уступки Орбану

Европейская комиссия готова ради разблокирования помощи Украине в размере 50 млрд евро, кое в чем уступить требованиям, выдвинутым Венгрией. Предполагается, что уступки позволят преодолеть сопротивление руководителя Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Европейский союз пытается найти приемлемое решение с декабря, когда Орбан ветировал пакет помощи.

Проблема стала более актуальной на фоне политических ссор в Конгрессе США, из-за чего задерживается помощь Украине и усиления ракетных терактов со стороны российских террористов, направленных против украинских городов.

Европейская комиссия готова пойти на уступки Орбану и включила пересмотр четырехлетнего пакета поддержки в следующем году в проект по оказанию помощи. Это даст Орбану в 2025 году возможность ветировать его продолжение и торговаться дальше.

Также Еврокомиссия готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести пункт о так называемом "экстренном торможении" пакета – то есть любая страна, даже та же Венгрия, сможет вынести свои "серьезные опасения по поводу выплат Украине" на обсуждение очередного саммита лидеров ЕС. Правда, это не даст ветировать его.

Высокопоставленный чиновник Венгрии, с которым поговорило издание, предположил, что этого достаточно, чтобы Орбан отказался от своего вето. Хотя точно об этом говорить пока нельзя.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным СМИ, ЕС готовит запасной план с 20 миллиардами евро финансовой помощи для Украины в случае, если премьер Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует основной план на 50 миллиардов.

Венгрия готова снять вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро. При этом в Будапеште выдвинули одно условие.