От лидеров ЕС нужна только политическая воля на скорейшее избрание преемника

На фоне новостей о том, что друг российского диктатора Владимира Путина, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возглавит Европейский Совет в случае отставки его действующего главы Шарля Мишеля, последний выступил с разъяснениями. Он пояснил, что у Европейского Союза достаточно времени, чтобы избрать преемника Мишеля в должности президента Евросовета.

Мишель сказал об этом журналистам вечером 7 января, сообщает информационное агентство Reuters. Он отметил, что преемника ему в любом случае изберут быстро.

"Я хочу четко объяснить, что в любом случае в июне должно быть принято решение по моему преемнику, а решение по парламенту будет в июле, поэтому Совету легко принять решение назначить моего преемника в должности", – заверил Мишель.

Он также добавил, что у Евросовета хватит политических инструментов, чтобы избежать пребывания Виктора Орбана в должности его президента. От лидеров ЕС требуется только политическая воля для быстрого избрания преемника.

7 января Европу всколыхнула неприятная новость: президент Европейского совета Шарль Мишель будет баллотироваться на выборах в Европарламент, которые пройдут летом текущего года. Он досрочно покинет пост в случае избрания, а его место на это время может занять Орбан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что депутат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявичене выступила за то, чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС до тех пор, пока ею руководит Виктор Орбан.