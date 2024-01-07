Орбан не отримає нової посади: Мішель заспокоїв стривожену Європу

Від лідерів ЄС потрібна тільки політична воля на швидке обрання наступника

На фоні новин про те, що друг російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очолить Європейську Раду в разі відставки її чинного голови Шарля Мішеля, останній виступив із роз'ясненнями. Він пояснив, що Європейський Союз має достатньо часу, щоб обрати наступника Мішеля на посаді президента Євроради.

Мішель сказав про це журналістам ввечері 7 січня, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Він зазначив, що наступника йому у будь-якому разі оберуть швидко.

"Я хочу чітко пояснити, що в будь-якому випадку в червні має бути ухвалено рішення щодо мого наступника, а рішення щодо парламенту буде в липні, тому Раді легко ухвалити рішення, призначити мого наступника на посаді", – запевнив Мішель.

Він також додав, що у Євроради вистачить політичних інструментів, щоб уникнути перебування Віктора Орбана на посаді її президента. Від лідерів ЄС потрібна тільки політична воля для швидкого обрання наступника.

7 січня Європу сколихнула неприємна новина: президент Європейської ради Шарль Мішель балотуватиметься на виборах до Європарламенту, які відбудуться влітку поточного року. Він достроково покине пост у разі обрання, а його місце тим часом може посісти Орбан.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що депутатка Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене виступила за те, щоб позбавити Угорщину права голосу в ЄС доти, доки нею керує Віктор Орбан.