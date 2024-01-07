"Такого ще не робив ніхто": влітку Орбан може обійняти нову високу посаду

Більшість країн не хотіла б такого сценарію через непрості стосунки з Угорщиною

Президент Європейської ради Шарль Мішель балотуватиметься на виборах до Європарламенту, які відбудуться влітку поточного року. Він достроково покине пост у разі обрання, а його місце тим часом може посісти прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це президент Шарль Мішель розповів у інтерв’ю бельгійським виданням. За його словами, згідно з європейським законодавством, обов’язки президента Євроради до обрання нової особи на посаду повинен виконувати член Європейської ради від країни, що головує в ній.

Вибори відбудуться 6-9 червня у 27 країнах ЄС. Вже в липні цього року новий склад парламенту розпочне роботу. Угорщина представитиме у Єврораді у цей час. При цьому, як повідомляє Politico, більша частина країн не хотіла б такого сценарію через непрості стосунки з Угорщиною.

Зазначається, що у червні у лідерів Євросоюзу пройде дві зустрічі, під час яких, ймовірно, буде обговорено рішення щодо наступника Шарля Мішеля. До речі, рішення чинного президента Євроради балотуватися до Європарламенту — щось абсолютно нове для ЄС, адже до Мішеля такого ще не робив ніхто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що плутата Європейського парламенту від Литви Раса Юкнявічене виступила за те, щоб позбавити Угорщину права голосу в ЄС доти, доки нею керує Віктор Орбан.