Зустрічі Зеленського та Орбана бути? Єрмак зробив заяву

Над організацією зустрічі зараз проводиться робота

Зустріч українського президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністр Віктора Орбана, який неодноразово робив скандальні заяви щодо України, може відбутися у найближчому майбутньому. Наразі ведеться процес узгодження.

Про це у четвер, 28 грудня, у своєму Telegram-каналі написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Таку заяву він зробив після телефонної розмови із главою МЗС Угорщини.

"Провів продуктивну телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Упродовж розмови Президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном працюємо над організацією зустрічі двох лідерів у найближчому майбутньому", — написав він.

Також Єрмак підкреслив, що під час телефонних переговорів було обговорено тему просування України євроінтеграційним шляхом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віктор Орбан виступає проти вступу України до ЄС, про що відкрито заявляє. 14 грудня в ході голосування лідерів ЄС щодо початку переговорів про вступ України він залишив зал.

До цього у Зеленського та Орбана відбулася коротка розмова під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини. Як пізніше стало відомо, український лідер попросив його назвати хоча б одну причину, через яку той блокує вступ України до ЄС і досі він чекає на відповідь. Тоді він сказав, що між державами слід організувати конструктивну зустріч. Пізніше стало відомо, що Віктор Орбан погоджується на двосторонню зустріч, однак сам він не розуміє її мети.