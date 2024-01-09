Орбану это не понравится: Венгрию могут лишить права голоса в Совете Евросоюза

Если петицию одобрит председатель Европарламента, страна лишиться возможности стать председателем в Совете ЕС в 2024 году

Финский евродепутат Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права председателя в Совете Европейского Союза. Он сослался на ст. 7 Договора о Евросоюзе и отметил, что против Венгрии еще ни разу не нарушали процедуры по части второй этой статьи.

Она предусматривает лишения голоса в Совете ЕС, если государство неоднократно нарушало ценности Союза, такие как уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права. Об этом Петри Сарвамаа написал в соцсети Х.

Евродепутат инициировал историческую петицию

"Сейчас или никогда. Механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить это работать — лишить Орбана права голоса в Совете. В то же время мы показываем, что в ЕС не допускается шантаж", — написал Сарвамаа.

Сбор подписей продлится до пятницы, 12 января 2024 года. Потом петицию передадут председательнице Европарламента Роберте Мецоле.

Отметим, что появление этой инициативы может быть связано с тем, что у Виктора Орбана появляется отличная возможность усилить свою роль в Евросоюзе. Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель будет баллотироваться в Европарламент, а потому досрочно уйдет с текущей должности. По очереди председательствовать в Совете ЕС должна будет Венгрия.

С 1 июля 2024 года этот пост сможет занять премьер-министр Виктор Орбан. Поэтому до этой даты страны ЕС должны определиться с кандидатурой преемника Шарля Мишеля. Иначе Орбан будет управлять Европейским Советом полгода. Но если Венгрию лишат права голоса в Европейском Совете, то она не сможет рассчитывать на председательство.

Сам Шарль Мишель заявил, что у Евросовета хватит политических инструментов, чтобы не допустить Орбана на эту должность. Да и к тому же есть еще много времени, чтобы найти замену действующему председателю высшего политического органа Евросоюза.

Ранее "Телеграф" писал, что Венгрия готова снять вето на помощь Украине в размере 50 млрд евро. Но Орбан выдвинул одно неприятное условие.