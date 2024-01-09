Орбану це не сподобається: Угорщину можуть позбавити права голосу у Раді Євросоюзу

Якщо петицію схвалить голова Європарламенту, країна втратить можливість стати головою у Раді ЄС у 2024 році

Фінський євродепутат Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права головування у Раді Європейського Союзу. Він послався на ст. 7 Договору про Євросоюз і зазначив, що проти Угорщини ще жодного разу не порушували процедури щодо другої частини цієї статті.

Вона передбачає позбавлення голосу в Раді ЄС, якщо держава неодноразово порушувала цінності Союзу, такі як повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права. Про це Петрі Сарвамаа написав у соцмережі Х.

Євродепутат ініціював історичну петицію

"Зараз чи ніколи. Механізм ухвалення рішень ЄС просто застряг через Віктора Орбана. Єдиний спосіб змусити це працювати — позбавити Орбана права голосу у Раді. Водночас ми показуємо, що в ЄС не допускається шантаж", — написав Сарвамаа.

Збір підписів триватиме до п’ятниці, 12 січня 2024 року. Потім петицію передадуть голові Європарламенту Роберті Мецолі.

Зауважимо, що поява цієї ініціативи може бути пов’язана з тим, що у Віктора Орбана з’являється чудова можливість посилити свою роль у Євросоюзі. Чинний голова Ради Європейського союзу Шарль Мішель балотуватиметься до Європарламенту, а тому достроково піде з поточної посади. По черзі головувати у Раді ЄС має Угорщина.

З 1 липня 2024 року цю посаду зможе обійняти прем’єр-міністр Віктор Орбан. Тому до цієї дати країни ЄС мають визначитись із кандидатурою наступника Шарля Мішеля. Інакше Орбан керуватиме Європейською Радою пів року. Але якщо Угорщину позбавлять права голосу в Європейській Раді, вона не зможе розраховувати на головування.

Сам Шарль Мішель заявив, що Єврораді вистачить політичних інструментів, щоб не допустити Орбана на цю посаду. Та й до того є ще багато часу, щоб знайти заміну чинному голові вищого політичного органу Євросоюзу.

Раніше "Телеграф" писав, що Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро. Але Орбан висунув одну неприємну умову.