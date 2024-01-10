Обещанные деньги будут: в ЕС сделали заявление о помощи Украине и предложениях Венгрии

ЕС в начале февраля проведет экстренный саммит

В ЕС пообещали, что предоставят Украине финансовую помощь не позже марта 2024 года. Кроме того, у союзников есть запасной вариант на случай, если Венгрия снова наложит вето.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники. Евросоюз и США всерьез обеспокоены тем, что нехватка финансирования и военной помощи Украины может сыграть РФ на руку и враг продвинется на фронте.

В ЕС признали, что их план по финансированию боеприпасов и вооружений столкнулся с проблемами.

"Это стратегическая ошибка, допущенная Германией, а также Францией, Италией, Испанией – классическим крупным ядром европейских стран в НАТО – они недооценили, что это может быть долгая война, и хотели, чтобы война закончилась раньше", — сказал старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Нико Ланге.

Чтобы не дать РФ продвинуться на фронте, лидеры ЕС 1 февраля проведут экстренный саммит, чтобы еще раз согласовать выделение 50 млрд евро финансовой помощи Украине. Деньги будут поступать в течение четырех следующих лет.

Если же Венгрия снова наложит вето, то чиновники уже подготовили резервный план на сумму до 20 млрд евро. Для этого финансирования будет использоваться структура долга, которая позволяет обойти возражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Также издание подтверждает информацию о том, что Венгрия предложила разделить 50 млрд евро на транши и проводить голосование по выделению финпомощи каждый год.

Вдобавок к этому Германия намерена удвоить военную помощь Киеву в 2024 году до более чем 8 миллиардов долларов. Другие государства-члены также взяли на себя новые обязательства: Франция — оборудование, Нидерланды — боеприпасы, Эстония и Бельгия — поступления от замороженных активов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США не одобрил выделение финпомощи Украине. Сенаторы снова не смогли прийти к единому мнению касательно внутренних вопросов США.