Обіцяні гроші будуть: у ЄС зробили заяву про допомогу Україні та пропозиції Угорщини

ЄС на початку лютого проведе екстрений саміт

У ЄС пообіцяли, що нададуть Україні фінансову допомогу не пізніше ніж у березні 2024 року. Крім того, союзники мають запасний варіант на випадок, якщо Угорщина знову накладе вето.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на джерела. Євросоюз і США серйозно стурбовані тим, що нестача фінансування та військової допомоги Україні може зіграти РФ на руку і ворог просунеться на фронті.

У ЄС визнали, що їхній план щодо фінансування боєприпасів та озброєнь зіткнувся з проблемами.

"Це стратегічна помилка, допущена Німеччиною, а також Францією, Італією, Іспанією — класичним великим ядром європейських країн в НАТО — вони недооцінили, що це може бути довга війна, і хотіли, щоб війна закінчилася раніше", — сказав старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (CEPA) Ніко Ланґе.

Щоб не дати РФ просунутися на фронті, лідери ЄС 1 лютого проведуть екстрений саміт, щоб ще раз узгодити виділення 50 млрд євро фінансової допомоги Україні. Гроші надходитимуть протягом чотирьох наступних років.

Якщо Угорщина знову накладе вето, то чиновники вже підготували резервний план на суму до 20 млрд євро. Для цього фінансування використовуватиметься структура боргу, яка дає змогу обійти заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Також видання підтверджує інформацію про те, що Угорщина запропонувала розділити 50 млрд євро на транші та проводити голосування щодо виділення фіндопомоги щороку.

На додаток до цього Німеччина має намір подвоїти військову допомогу Києву у 2024 році до більш ніж 8 мільярдів доларів. Інші держави-члени також взяли на себе нові зобов’язання: Франція – обладнання, Нідерланди – боєприпаси, Естонія та Бельгія – надходження від заморожених активів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сенат США не схвалив виділення фіндопомоги Україні. Сенатори знову не змогли дійти єдиної думки щодо внутрішніх питань США.