Євросоюз готує запасні варіанти надання допомоги Україні – фон дер Ляєн

У Брюсселя ще є час, щоб досягти прийнятного результату

Європейський Союз має за основний пріоритет погодження усіма 27 країнами-членами ЄС рішення щодо створення Українського фонду розміром у 50 мільярдів євро. Проте ЄС також готує запасний варіант для випадку, якщо консенсус у блоці знову буде відсутній.

Про це сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на пресконференції у Брюсселі. Вона не виключила іншого способу надання допомоги Україні, в обхід можливого вето Угорщини.

"Справді, домовленість серед усіх 27 країн є першим пріоритетом. Проте безумовно ми повинні бути готовими до інших варіантів — операційні рішення для цього ми готуємо просто зараз", – зазначила вона.

За її словами, зараз у Брюсселя є "невеликий резерв часу" для того, щоб досягти прийнятного результату. Якщо ж цього не трапиться, ЄС буде реалізовувати резервний варіант; так чи інакше, Україна отримає допомогу, яку обіцяли європейські лідери.

Раніше "Телеграф" цитував міністра економіки Юлію Свириденко, яка вважає, що дефіцит зовнішньої допомоги підштовхне економіку, що відновлюється, до повернення в режим виживання. Тому є ризик, що мільйони українців можуть залишитися без зарплат та пенсій.

Варто зазначити, що фінансова допомога Україні залишається у "глухому куті". Водночас запропонований 4-річний пакет підтримки ЄС на 50 мільярдів євро було відкладено через вето Угорщини. Лідери блоку домовилися зустрітися 1 лютого, щоб спробувати подолати опір Віктора Орбана.