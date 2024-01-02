Заборона Євросоюзом російських алмазів офіційно набула чинності

Експорт як алмазів, так і оброблених діамантів приносив РФ до 4 млрд євро на рік

З 1 січня 2024 року набули чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють придбання алмазів, добутих або оброблених у Росії. Відповідне рішення ухвалили ще у грудні 2023 року в рамках 12-го пакета санкцій проти РФ.

Заборона поширюється на прямий імпорт, непрямий імпорт, придбання або передачу алмазів з Росії. Обмеження діють на всій території Євросоюзу.

Також з 1 березня буде проваджено заборону на придбання російських алмазів, які обробляються або були оброблені у третіх країнах. З метою пом'якшити можливий негативний вплив обмеження на Європу воно буде впроваджуватися поступово, с 1 березня до 1 вересня 2024 року.

За задумом ЄС, ця санкційна заборона завдасть вагомого удару по російському бюджету. Експорт алмазів та оброблених діамантів приносить російському терористичному режиму щонайменше до чотирьох мільярдів євро на рік.

Як раніше писав "Телеграф", санкції, які впровадили Сполучені Штати проти Росії, завдали великої шкоди російським проєктам видобутку та експорту скрапленого природного газу (СПГ). Росія сподівалася таким чином компенсувати падіння експорту трубопровідного газу до Європи, але американські обмеження поставили ці плани під загрозу.

Тим часом у самій Росії змушені були визнати, що після виходу з західного нафтогазового ринку РФ опинилася у безпрецедентній залежності від двох країн – Китая та Індії, куди зараз йде 90% експорту нафти та нафтопродуктів. Тільки ці дві країни поки що дають Росії можливість отримувати нафтові надприбутки.