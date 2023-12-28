В Росії визнали безпрецедентну залежність від купівлі нафти Китаєм та Індією

Зараз від двох країн залежить переважна частина нафтогазових доходів Росії

В Росії змушені були визнати, що після виходу з західного нафтогазового ринку РФ опинилася у безпрецедентній залежності від двох країн – Китая та Індії, куди зараз йде 90% експорту нафти та нафтопродуктів. Тільки ці дві країни поки що дають Росії можливість отримувати нафтові надприбутки.

Про це заявив у коментарі російським ЗМІ віцепрем'єр РФ Олександр Новак. Він поскаржився, що до вторгнення РФ в Україну Росія вигідно продавала до Європи майже половину нафти, але ембарго у 2022 році позбавило нафтовиків майже всіх клієнтів.

За 2023 рік до Європи буде поставлено 4-5% російського нафтового експорту, але це залишки законтрактованих раніше обсягів для країн, щодо яких Європейський Союз зробив тимчасовий виняток з правила дотримання ембарго. Водночас за даними видання Bloomberg, Китай та Індія зараз купують у РФ до 3,5 млн барелів нафти щодня.

Експерти кажуть виданню, що ключовою проблемою для російського режиму залишається логістика. Возити нафту до Азії дорожче, довше, окрім того, над покупцями висить загроза вторинних санкцій, якщо вони порушать "цінову стелю" на нафту. Все це стимулює перевізників вимагати додаткову плату за ризик, а покупців нафти – наполягати на суттєвих знижках.

Російські виробники нафти через це мають великі альтернативні витрати, а це знижує російські доходи. Нові хвилі санкцій проти "тіньових танкерів" російських терористів призвели до того, що росіяни, в яких нафтогазовий експорт дає понад 20% національного ВВП та половину доходів від експорту, вже змушені продавати нафту із дисконтом у 17 доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що російські доходи від експорту нафти та нафтопродуктів у листопаді 2023 року знизилися на 17% порівняно з попереднім місяцем до 15,2 млрд доларів США. Це – найнижчий рівень з липня 2023 року. Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Країни G7 разом із ЄС та Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту у грудні минулого року. У лютому додалися обмеження і на нафтопродукти. Схему вигадали у Вашингтоні, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною.

Але у Росії вигадали механізм обходу санкцій "Великої сімки" на більшу частину свого експорту нафти. У зв’язку із цим доходи кремля від продажу сировини зросли.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа" "Підсанкційні товари: скільки росіяни заробляють на постачанні в Європу нафти та газу".