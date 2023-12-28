В России признали беспрецедентную зависимость от покупки нефти Китаем и Индией

Сейчас от двух стран зависит подавляющая часть нефтегазовых доходов России

В России вынуждены были признать, что после ухода с западного нефтегазового рынка РФ оказалась в беспрецедентной зависимости от двух стран – Китая и Индии, куда сейчас идет 90% экспорта нефти и нефтепродуктов. Только эти две страны пока дают России возможность получать нефтяные сверхприбыли.

Об этом заявил в комментарии российским СМИ вице-премьер РФ Александр Новак. Он посетовал, что до вторжения РФ в Украину Россия выгодно продавала в Европу почти половину нефти, но эмбарго в 2022 году лишило нефтяников почти всех клиентов.

За 2023 год в Европу будут поставлены 4-5% российского нефтяного экспорта, но это остатки законтрактованных ранее объемов для стран, в отношении которых Европейский Союз сделал временное исключение из правила соблюдения эмбарго. В то же время, по данным издания Bloomberg, Китай и Индия сейчас покупают у РФ до 3,5 млн баррелей нефти ежедневно.

Эксперты говорят, что ключевой проблемой для российского режима остается логистика. Возить нефть в Азию дороже, дольше, кроме того, над покупателями висит угроза вторичных санкций, если они нарушат "ценовой потолок" на нефть. Все это стимулирует перевозчиков потребовать дополнительную плату за риск, а покупателей нефти – настаивать на существенных скидках.

Российские производители нефти из-за этого имеют большие альтернативные расходы, что снижает российские доходы. Новые волны санкций против "теневых танкеров" российских террористов привели к тому, что россияне, у которых нефтегазовый экспорт дает более 20% национального ВВП и половину доходов от экспорта, уже вынуждены продавать нефть с дисконтом в 17 долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что российские доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре 2023 года снизились на 17% по сравнению с предыдущим месяцем до 15,2 млрд. долларов США. Это самый низкий уровень с июля 2023 года. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны G7 вместе с ЕС и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года. В феврале добавились ограничения и на нефтепродукты. Схему придумали в Вашингтоне, чтобы сократить доходы Москвы на фоне войны с Украиной.

Но в России придумали механизм обхода санкций "Большой семерки" на большую часть своего экспорта нефти. В связи с этим доходы кремля от продажи сырья выросли.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа" "Подсанкционные товары: сколько россияне зарабатывают на поставках в Европу нефти и газа".