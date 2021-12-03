"Омикрон" опустил цены на украинские зерновые и растительное масло

Пока цены на масло и другие зерновые культуры падают, ячмень в цене растет

Уменьшение экспортных цен на зерновые и растительное масло в Черноморском регионе обусловлено появлением нового коронавирусного штамма "Омикрон".

Как информируют аналитические представители компании Refinitiv на прошлой неделе в цене существенно снизилось растительное масло, при этом ячмень, единственный из списка зерновых, подорожал, — пишет Аgrotimes.ua.

Расценки на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% за прошедшую неделю потеряли 10 долларов США и упали ниже 340 долларов США за тонну FOB для декабрьских поставок. Несмотря на резкое падение цен, спрос на закупку остался довольно слабым.

Такая ситуация на рынке экспорта обусловлена опасениями по сокращению мирового предложения на вторую половину сезона 2021/22 года.

Пока предложений на поставку пшеницы из России и Украины достаточно мало, ведь компании-экспортеры рассчитывают на дальнейшее восстановление спроса и рост расценок.

Если говорить о ценах на украинскую кукурузу, то они упали до 278-280 долларов США за тонну FOB для поставки в течение декабря-января. СРТ-расценки на зерно из Украины потеряли за последнюю неделю 12 долларов США, соответственно опустились до 258-265 долларов США за тонну.

Цены предложений на поставку украинского растительного масла (сырого) просели на 50 долларов США и до 1380-1390 долларов США во время поставок, которые ожидаются в декабре-январе на базисе FOB и на 80 долларов США за тонну — до 1330-1340 долларов США за тонну поставок в декабре на базисе СРТ.

За прошедшую неделю цены на закупку подсолнечника упали более чем на одну тысячу гривен за тонну, но ликвидность их до сих пор низкая. Фермеры избрали тактику ожидания и рассчитывают на восстановление закупочных цен.

Также отмечается, что среди всех зерновых единственным товаром в Черноморском регионе, который не только воздержался от падения цен, а наоборот, подорожал, стал ячмень. Его цены взлетели из-за ограниченного количества предложений на этот продукт. Трейдеры оценили крупу на уровне не ниже 320 долларов США за тонну FOB, что на 10 долларов США дороже, чем на прошлой неделе.

Экспортеры информируют о невысоком спросе на закупки, но ожидают большой поставки в ближайшее время в Турцию.

Напомним, из-за заморозков в Бразилии и беспорядков в Колумбии кофе взлетел в цене на мировом рынке. В свою очередь специалисты отмечают, что подорожание кофейных зерен ожидается вплоть до 2023 года.