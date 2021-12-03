"Омікрон" опустив ціни на українські зернові та олію

Поки розцінки на олію та інші зернові культури падають, ячмінь у ціні зростає

Зменшення експортних цін на зернові та олію в Чорноморському регіоні зумовлені появою нового коронавірусного штаму "Омікрон".

Як інформують аналітичні представники компанії Refinitiv на минулому тижні у ціні суттєво зменшилася олія, при цьому ячмінь, єдиний зі списку зернових, здорожчав, — пише Аgrotimes.ua.

Розцінки на російську пшеницю із вмістом протеїну 12,5% упродовж минулого тижня втратили 10 доларів США і впали нижче 340 доларів США за тонну FOB для грудневих поставок. Незважаючи на різкий спад цін, попит на закупівлю залишився досить слабким.

Така ситуація на ринку експорту зумовлена побоюваннями щодо скорочення світової пропозиції на другу половину сезону 2021/22 року.

Наразі пропозицій на постачання пшениці з Росії та України досить мало, адже компанії-експортери розраховують на подальше відновлення попиту і зростання розцінок.

Якщо говорити про ціни на українську кукурузу, то вони впали до 278-280 доларів США за тонну FOB для постачання упродовж грудня-січня. СРТ-розцінки на зерно з України втратили за останній тиждень 12 доларів США, відповідно опустилися до 258-265 доларів США за тонну.

Ціни пропозицій на постачання української соняшникової олії(сирої) просіли на 50 доларів США і до 1380-1390 доларів США під час поставок, які очікуються в грудні-січні на базисі FOB і на 80 доларів США за тонну — до 1330-1340 доларів США за тонну для поставок у грудні на базисі СРТ.

Упродовж минулого тижня ціни на закупівлю соняшника впала на понад одну тисячу гривень за тонну, але ліквідність їх дотепер є низька. Фермери обрали тактику очікування та розраховують на відновлення закупівельних розцінок.

Також відзначається, що серед усіх зернових єдиним товаром в Чорноморському регіоні, який не лише утримався від падіння цін, а навпаки здорожчав, став ячмінь. Його розцінки злетіли через обмежену кількість пропозицій на цей товар. Трейдери оцінили крупу на рівні не нижче за 320 доларів США за тонну FOB, що на 10 доларів США дорожче, аніж на минулому тижні.

Експортери інформують про невисокий попит на закупівлі, але очікують на велику поставку найближчим часом до Туреччини.

Нагадаємо, через заморозки в Бразилії і заворушення в Колумбії кава злетіла у ціні на світовому ринку. У свою чергу фахівці відзначають, що здорожчання на кавові зерна очікується аж до 2023 року.