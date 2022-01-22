Пенсионеру приписали лишние цифры в платежке за свет: "Телеграф" раскрыл хитрую схему

Энергетики решили поиграть цифрами в платежках, рассчитывая на невнимательность потребителей

Одной из немногих положительных новостей ушедшего 2021 года было снижение тарифов на электроэнергию (с 1 октября свет подешевел с 1,68 до 1,44 грн за киловатт, если потребитель использует в месяц не более 250 кВт). Но, как оказалось, энергетики придумали новую схему заработка на потребителях.

В редакцию "Телеграфа" обратился житель Житомирской области, который считает, что его несколько месяцев обманывали, приписывая в платежки лишние киловатты. Мы попытались разобраться в этой истории, и документы, предоставленные мужчиной, действительно вызвали массу вопросов.

Жонглирование абсурдными цифрами – мастер-класс от энергетиков

Стоит отметить, что мужчина является пенсионером, а у этой группы населения, как известно, каждая копейка на счету. В нашем распоряжении оказались квитанции от энергоснабжающей компании за ноябрь-декабрь 2021 года. Согласно им, в последнем месяце года мужчина потребил всего 118 кВт/ч электроэнергии. Казалось бы, пенсионер использовал не так много электроэнергии, а значит здорово сэкономил, да еще и заплатит по дешевому тарифу.

Однако в ноябре, если верить квитанции, потребление составило целых 319 кВт.

"То есть в более темное и холодное время года – в декабре, я потребил в 3 раза меньше электроэнергии, чем в ноябре?", — задается вопросом читатель "Телеграфа".

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Однако на этом загадки только начинаются. Судя по квитанции за ноябрь, показатели потребления составляли 30 608 кВт, и все бы ничего, но рядом с этой цифрой в графе "предыдущие показания" указано 30 777 кВт (увы, платежку за октябрь мужчина найти не смог).

Квитанция за ноябрь 2021

То есть, если верить энергетикам, потребитель умудрился каким-то образом уменьшить показания счетчика на целых 169 кВт/ч в сравнении с октябрем. Чудеса арифметики, да и только. Причем самих энергетиков несуразность этой цифры никак не смущает, а платежка за декабрь формируется из разницы "правильных" показаний за ноябрь в 30 608 киловатт и 30 726 киловатт за декабрь.

Квитанция за декабрь 2021

Но что еще более удивительно — наш читатель сфотографировал платежку за декабрь на фоне реальных показаний своего счетчика. Получается, что по состоянию на 13 января он потребил всего 30 715 кВт, то есть даже меньше, чем ему насчитали за декабрь. А ведь уже после формирования квитанции он пользовался электричеством почти 2 недели, то есть реальные его показатели по итогам декабря были еще меньше.

Указанные же в ноябрьской квитанции показания за октябрь (30 777 кВт/ч) выглядят еще более абсурдно.

Обмануть, чтобы заработать больше?

Очевидно, вся эта "игра" с цифрами в платежках имеет весьма конкретную цель — заработать на невнимательных гражданах. С 1 октября в Украине действует новый тариф в 1,44 грн при потреблении до 250 кВт в месяц, и 1,68 грн при его превышении.

Согласно несуразной квитанции энергетиков за ноябрь, наш читатель умудрился не только уменьшить свои показания на 169 кВт/ч, но еще и потребить 319 кВт/ч на сумму 535,92 грн. Именно в этой сумме и был весь смысл квитанции. И хоть платежу за октябрь пенсионер найти не смог, по его словам, подобные "приписки" начались со стартом отопительного сезона.

Проще говоря, потребитель использует, например, 200 кВт/ч и должен, согласно новым расценкам, заплатить за них 288 грн (по 1,44 грн за киловатт), но после появления в платежке хотя бы 251 кВт/ч, получается, что стоимость этих же 200 кВт вырастает уже до 336 грн. Следовательно, на ровном месте потребитель переплачивает 48 грн, не говоря уже о дополнительных киловаттах, которые он также вынужден оплатить по "дорогому" тарифу в 1,68 грн за кВт.

После замечания энергетикам те попытались хоть как-то "скрыть" следы приписки — в декабре указали потребление в 3 раза меньше чем в ноябре – 118 кВт, очевидно рассчитывая, что 169,92 грн за тот месяц потребитель сочтет разумным и не станет разбираться.

Однако махинаторы просчитались, придуманные и внесенные ими в квитанции цифры выглядят максимально абсурдно. Это, конечно, хорошо, что эту нелепость заметили, но ведь беда в том, что это единичный случай, а сколько по всей стране "ходит" таких же квитанций с дутыми цифрами — вопрос открытый.

Что делать, если заметили подвох

Как объяснил "Телеграфу" глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, данная ситуация является типичной для отечественного ЖКХ, основная причина чему – хаос в законодательной базе.

"Согласно действующему законодательству если потребитель не подает показания счетчика в определенный срок, поставщик коммунальной услуги может указывать в квитанции некие усредненные показания. В результате на свет появляются такие абсурдные документы со странными цифрами. Лично мне известна квитанция, когда речь шла о потреблении нескольких тысяч киловатт", — говорит эксперт.

И хоть наш читатель подает показания в срок, но делает это по старинке — в телефонном режиме, а значит в любой непонятной ситуации можно сказать, что неправильные цифры подал сам потребитель.

По словам Олега Попенко, в подобной ситуации потребитель должен лично явиться к поставщику услуги и инициировать сверку показаний, что правда потребует времени и усилий.

"Украина давно нуждается в пересмотре законодательной базы, касающейся коммунальных услуг – создания единой системы учета, проверки и много другого. Но, к сожалению, дальше разговоров дело пока не идет", — сетует Олег Попенко.

То есть, компании-монополисты на рынке коммунальных услуг могут абсолютно законно завышать платежи потребителей в свою пользу.

Ранее из-за изменений в законодательстве более 600 тысяч украинских семей оказались вынуждены платить за электроэнергию вдвое больше, чем прежде.