Пенсіонеру приписали зайві цифри у платіжці за світло: "Телеграф" розкрив хитру схему

Енергетики вирішили пограти цифрами у платіжках, розраховуючи на неуважність споживачів

Однією з небагатьох позитивних новин 2021 року, що минув, було зниження тарифів на електроенергію (з 1 жовтня світло подешевшало з 1,68 до 1,44 грн за кіловат, якщо споживач використовує за місяць не більше 250 кВт). Але, як виявилося, енергетики вигадали нову схему заробітку на споживачах.

До редакції "Телеграфа" звернувся мешканець Житомирської області, який вважає, що його кілька місяців обманювали, приписуючи у платіжки зайві кіловати. Ми спробували розібратися в цій історії, і документи, надані чоловіком, справді викликали багато запитань.

Жонглювання абсурдними цифрами – майстер-клас від енергетиків

Варто зазначити, що чоловік є пенсіонером, а ця група населення має, як відомо, кожну копійку на рахунку. У нашому розпорядженні опинилися квитанції від енергопостачальної компанії за листопад-грудень 2021 року. Згідно з ними, в останньому місяці року чоловік спожив лише 118 кВт/год електроенергії. Здавалося б, пенсіонер використав не так багато електроенергії, а отже, здорово заощадив, та ще й заплатить за дешевим тарифом.

Однак у листопаді, якщо вірити квитанції, споживання становило цілих 319 кВт.

"Тобто у більш темну та холодну пору року – у грудні, я спожив у 3 рази менше електроенергії, ніж у листопаді?", — запитує читач "Телеграфа".

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Однак на цьому загадки лише починаються. Судячи з квитанції за листопад, показники споживання становили 30 608 кВт, і все б нічого, але поруч із цією цифрою у графі "попередні показання" вказано 30 777 кВт (на жаль, платіжку за жовтень чоловік знайти не зміг).

Квитанція за листопад 2021 року

Тобто якщо вірити енергетикам, споживач примудрився якимось чином зменшити показання лічильника на цілих 169 кВт/год порівняно з жовтнем. Дива арифметики, та й годі. Причому самих енергетиків безглуздість цієї цифри ніяк не бентежить, а платіжка за грудень формується з різниці "правильних" показань за листопад 30 608 кіловатів і 30 726 кіловатів за грудень.

Квитанція за грудень 2021 року

Але що дивно — наш читач сфотографував платіжку за грудень на тлі реальних показань свого лічильника. Виходить, що станом на 13 січня він спожив лише 30 715 кВт, тобто навіть менше, ніж йому нарахували за грудень. Адже вже після формування квитанції він користувався електрикою майже 2 тижні, тобто реальні його показники за підсумками грудня були ще меншими.

Зазначені в листопадовій квитанції показання за жовтень (30 777 кВт/год) виглядають ще абсурдно.

Обдурити, щоб заробити більше?

Очевидно, вся ця "гра" з цифрами у платіжках має дуже конкретну мету заробити на неуважних громадянах. З 1 жовтня в Україні діє новий тариф у 1,44 грн за споживання до 250 кВт на місяць, та 1,68 грн за його перевищення.

Згідно з безглуздою квитанцією енергетиків за листопад, наш читач примудрився не лише зменшити свої показання на 169 кВт/год, але ще й спожити 319 кВт/год на суму 535,92 грн. Саме в цій сумі й був весь зміст квитанції. І хоча платежу за жовтень пенсіонер знайти не зміг, за його словами, подібні "приписки" розпочалися зі стартом опалювального сезону.

Простіше кажучи, споживач використовує, наприклад, 200 кВт/год і має, згідно з новими розцінками, заплатити за них 288 грн (по 1,44 грн за кіловат), але після появи у платіжці хоча б 251 кВт/год виходить, що вартість цих же 200 кВт зростає вже до 336 грн. Отже, на рівному місці споживач переплачує 48 грн, не кажучи вже про додаткові кіловати, які він також змушений сплатити за дорогим тарифом у 1,68 грн за кВт.

Після зауваження енергетикам ті спробували хоч якось "приховати" сліди приписки — у грудні вказали споживання втричі менше ніж у листопаді – 118 кВт, очевидно розраховуючи, що 169,92 грн за той місяць споживач вважатиме за розумне і не розбиратиметься.

Проте махінатори прорахувалися, придумані та внесені ними у квитанції цифри виглядають максимально абсурдно. Це, звичайно, добре, що цю безглуздість помітили, але ж біда в тому, що це поодинокий випадок, а скільки по всій країні "ходить" таких же квитанцій із дутими цифрами — питання відкрите.

Що робити, якщо помітили каверзу

Як пояснив "Телеграфу" голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, ця ситуація є типовою для вітчизняного ЖКГ, основна причина цього – хаос у законодавчій базі.

"Згідно з чинним законодавством, якщо споживач не подає показання лічильника в певний термін, постачальник комунальної послуги може вказувати у квитанції якісь усереднені показання. В результаті на світ з’являються такі абсурдні документи з дивними цифрами. Особисто мені відома квитанція, коли йшлося про споживання кількох тисяч кіловатів", — каже експерт.

І хоч наш читач подає свідчення вчасно, але робить це по-старому — у телефонному режимі, а значить у будь-якій незрозумілій ситуації можна сказати, що неправильні цифри подав сам споживач.

За словами Олега Попенка, у подібній ситуації споживач повинен особисто звернутися до постачальника послуги та ініціювати звірку свідчень, що правда вимагатиме часу та зусиль.

"Україна давно потребує перегляду законодавчої бази щодо комунальних послуг – створення єдиної системи обліку, перевірки та багато іншого. Але, на жаль, далі розмов справа поки не йде", — нарікає Олег Попенко.

Тобто компанії-монополісти на ринку комунальних послуг можуть абсолютно законно завищувати платежі споживачів на свою користь.

Раніше через зміни у законодавстві понад 600 тисяч українських сімей виявилися змушені платити за електроенергію вдвічі більше, ніж раніше.