Мясо и сало опять подорожают: когда и на сколько

Весной украинцы могут платить за мясо дороже на 12-15 гривен

Минувший год стал периодом, когда впервые с 2017-го инфляция превысила показатель в 10%, что отразилось на стоимости продуктов. На текущий год эксперты прогнозируют тотальное подорожание продуктов питания. К примеру, мясо может стать дороже уже в апреле.

Причина тому, как объяснили "Телеграфу" в Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) — активный импорт свинины в Украину в январе.

"Ежегодно импортерам дают квоты на импорт свинины в Украину без пошлины. По итогам января в рамках действия данных квот были ввезены 6,6 тысяч тонн, что составляет 32% от льготного объема. Если импорт будет продолжаться такими же темпами, то к апрелю льготные 20 тысяч тонн будут уже ввезены и импортерам придется платить пошлину в 10-12%, что приведет к ее подорожанию для потребителей", — заявили аналитики АСУ.

По данным экспертов, средняя стоимость 1 кг импортной свинины на таможне в январе – 1,8 доллара или примерно 50-52 грн. Средняя же стоимость свинины в Украине по данным Госстата в декабре составляла 123,75 грн.

Таким образом можно предположить, что с апреля средняя цена 1 кг импортной свинины вырастет минимум до 2 долларов (56-56 грн по нынешнему курсу НБУ), а мяса в розницу примерно до 135-140 гривен за килограмм.

Тем временем уже в феврале вновь подорожает хлеб, пекари заявили, что его цена вырастет примерно на 1 гривну или 5% от нынешних розничных цен.