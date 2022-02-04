М’ясо та сало знову подорожчають: коли і на скільки

Весною українці можуть платити за м’ясо дорожче на 12-15 гривень

Минулий рік став періодом, коли вперше з 2017 року інфляція перевищила показник у 10%, що позначилося на вартості продуктів. На поточний рік експерти прогнозують тотальне подорожчання продуктів харчування. Наприклад, м’ясо може стати дорожчим уже у квітні.

Причина тому, як пояснили "Телеграфу" в Асоціації "Свинарі України" (АСУ) — активний імпорт свинини в Україну в січні.

"Щороку імпортерам дають квоти на імпорт свинини в Україну без мита. За підсумками січня в рамках дії даних квот було ввезено 6,6 тисячі тонн, що становить 32% від пільгового обсягу. Якщо імпорт продовжуватиметься такими ж темпами, то до квітня пільгові 20 тисяч тонн буде вже ввезено і імпортерам доведеться платити мито в 10-12%, що призведе до його подорожчання для споживачів", — заявили аналітики АСУ.

За даними експертів, середня вартість 1 кг імпортної свинини на митниці у січні – 1,8 долара, або приблизно 50-52 грн. Середня вартість свинини в Україні за даними Держстату в грудні становила 123,75 грн.

Таким чином, можна припустити, що з квітня середня ціна 1 кг імпортної свинини зросте мінімум до 2 доларів (56-56 грн за нинішнім курсом НБУ), а м’яса в роздріб приблизно до 135-140 гривень за кілограм.

Тим часом уже у лютому знову подорожчає хліб, пекарі заявили, що його ціна зросте приблизно на 1 гривню або 5% від нинішніх роздрібних цін.