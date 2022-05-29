Для связи с банком: три способа изменить финансовый номер телефона, если вы его потеряли

В случае потери номера – об этом обязательно следует проинформировать банк

Пользоваться банковскими услугами в современном обществе почти невозможно без мобильного телефона, ведь коды подтверждений сделок, пароли от банков и баланс средств на счетах поступают на финансовый номер — номер, который вы указываете в финансовом учреждении как тот, которым пользуетесь все время. Иногда случаются ситуации, когда контактный номер по каким-то причинам изменяется.

Каким образом можно изменить финансовый номер в банке рассказали в Financial Literacy Ukraine.

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Три способа, как изменить финансовый номер

Обратиться лично в отделение банка с паспортом и ИНН. В случае если прибыть в банк лично нет возможности, то изменить финансовый номер может доверенное лицо при обращении с нотариально заверенной доверенностью. Финансовый номер без проблем можно изменить и с помощью банкомата – вставить карту в банкомат, ввести PIN-код от нее, выбрать в списке соответствующее меню. Такую же манипуляцию можно совершить и через терминал. Через интернет-банкинг также можно изменить финансовый номер — для этого следует найти такую функцию в настройках.

Следует отметить, что в случае потери предыдущего финансового номера нужно уведомить об этом банк. Особенно, если мобильный телефон был потерян, у вас ли его украли.

Добавим, что в каждом отдельном банке процедура изменения финансового номера индивидуальна, поэтому лучше всего такие вопросы уточнять в службе поддержки банка.

Меры предосторожности для финансового номера

Для того чтобы защитить свой финансовый номер, а также быть спокойным за финансы на счетах в банке, эксперты советуют:

перейти на контракт с мобильным оператором;

не разглашать свой финансовый номер телефона;

отключить услугу удаленной замены SIM-карты у своего мобильного оператора;

установить PIN-код на SIM-карту со сложным 8-значный паролем и пароль блокировки телефона;

зарегистрироваться в онлайн кабинете мобильного оператора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские банки вводят нововведение с 1 июня, касающееся должников.