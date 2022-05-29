Для зв'язку з банком: три способи змінити фінансовий номер телефону, якщо ви його втратили
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У випадку втрати номера — про це обов'язково слід поінформувати банк
Користуватися банківськими послугами у сучасному суспільстві майже неможливо без мобільного телефону, адже коди підтверджень операцій, паролі від банків та баланс коштів на рахунках надходять на фінансовий номер — номер, який ви вказуєте у фінансовій установі як той, яким весь час користуєтеся. Інколи трапляються ситуації, що контактний номер за якихось причин змінюється.
У який спосіб можна змінити фінансовий номер у банку розповіли у Financial Literacy Ukraine.
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Три способи, як змінити фінансовий номер
- Звернутися особисто до відділення банку з паспортом та ІПН. У випадку, якщо прибути у банк особисто немає можливості, то змінити фінансовий номер може довірена особа при зверненні із нотаріально завіреною довіреністю.
- Фінансовий номер без проблем можна змінити й за допомогою банкомата — вставити карту в банкомат, ввести PIN-код від неї, обрати у переліку відповідне меню. Таку ж маніпуляцію можна зробити й через термінал.
- Через інтернет-банкінг також доступна можливість змінити фінансовий номер — для цього слід знайти таку функцію у налаштуваннях.
Варто зазначити, що у випадку втрати попереднього фінансового номера треба повідомити про це банк. Особливо, якщо мобільний телефон було загублено, чи у вас його викрали.
Додамо, що у кожному окремому банку процедура зміни фінансового номера індивідуальна, а тому краще за все такі питання уточнювати у службі підтримки банку.
Заходи безпеки для фінансового номера
Для того, щоб захистити свій фінансовий номер, а також бути спокійним за фінанси на рахунках у банку, експерти радять:
- перейти на контракт з мобільним оператором;
- не розголошувати свій фінансовий номер телефону;
- відключити послугу віддаленої заміни SIM-карти у свого мобільного оператора;
- встановити PIN-код на SIM-карту зі складним 8-значним паролем та пароль блокування телефону;
- зареєструватися в онлайн-кабінеті мобільного оператора.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські банки запроваджують нововведення з 1 червня, яке стосується боржників.