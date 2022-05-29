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Для зв'язку з банком: три способи змінити фінансовий номер телефону, якщо ви його втратили

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Фінансовий номер телефону важливий для захисту від шахраїв Новина оновлена 29 травня 2022, 15:40
Фінансовий номер телефону важливий для захисту від шахраїв

У випадку втрати номера — про це обов'язково слід поінформувати банк

Користуватися банківськими послугами у сучасному суспільстві майже неможливо без мобільного телефону, адже коди підтверджень операцій, паролі від банків та баланс коштів на рахунках надходять на фінансовий номер — номер, який ви вказуєте у фінансовій установі як той, яким весь час користуєтеся. Інколи трапляються ситуації, що контактний номер за якихось причин змінюється.

У який спосіб можна змінити фінансовий номер у банку розповіли у Financial Literacy Ukraine.

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Три способи, як змінити фінансовий номер

  1. Звернутися особисто до відділення банку з паспортом та ІПН. У випадку, якщо прибути у банк особисто немає можливості, то змінити фінансовий номер може довірена особа при зверненні із нотаріально завіреною довіреністю.
  2. Фінансовий номер без проблем можна змінити й за допомогою банкомата — вставити карту в банкомат, ввести PIN-код від неї, обрати у переліку відповідне меню. Таку ж маніпуляцію можна зробити й через термінал.
  3. Через інтернет-банкінг також доступна можливість змінити фінансовий номер — для цього слід знайти таку функцію у налаштуваннях.

Варто зазначити, що у випадку втрати попереднього фінансового номера треба повідомити про це банк. Особливо, якщо мобільний телефон було загублено, чи у вас його викрали.

Додамо, що у кожному окремому банку процедура зміни фінансового номера індивідуальна, а тому краще за все такі питання уточнювати у службі підтримки банку.

Заходи безпеки для фінансового номера

Для того, щоб захистити свій фінансовий номер, а також бути спокійним за фінанси на рахунках у банку, експерти радять:

  • перейти на контракт з мобільним оператором;
  • не розголошувати свій фінансовий номер телефону;
  • відключити послугу віддаленої заміни SIM-карти у свого мобільного оператора;
  • встановити PIN-код на SIM-карту зі складним 8-значним паролем та пароль блокування телефону;
  • зареєструватися в онлайн-кабінеті мобільного оператора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські банки запроваджують нововведення з 1 червня, яке стосується боржників.

Теги:
#Україна #Банки #Номер телефону