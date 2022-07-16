Не сахаром единым – варенье из каких ягод этим летом закрывать станет дороже

Некоторые ягоды выросли в цене в сравнении с летом 2021 года на 200%

В Украине продолжается рост цен на продукты, в частности, продолжает дорожать сахар – теперь он стоит в среднем около 30 гривен и в ближайшее время может подорожать еще сильнее. Одна из причин этому – сезон консервации ягод и фруктов на зиму.

Между тем, по данным специалистов сервиса доставки продуктов Zakaz.ua продолжают расти цены на многие ягоды. Как пишут СМИ среди рекордсменов — малина и голубика.

Так цена на малину выросла на 197% — до 200 гривен за 250 граммов в супермаркетах, голубику можно купить за 470 гривен/килограмм что на 127% больше чем год назад (цены указаны в супермаркетах).

Также значительно выросли в цене следующие ягоды: ежевика — 129 грн за 200 г (на 120%), красная слива — 129 грн за 1 кг (на 96%), черная смородина — 160 грн за 1 кг (на 25%), жимолость — 35,99 грн за 150 г (на 23%).

По подсчетам аналитиков, наименьший рост цен наблюдается на следующие ягоды: красная смородина — 99 грн за 1 кг (+3%), клубника — 80 грн за 1 кг (+3%) и крыжовник — 93,60 грн за 500 г (+7%).

То есть компоты и варенья в этом году для украинцев обойдутся значительно дороже чем год назад.

Впрочем, такие ягоды как черешня, клюква и земляника даже упали в цене, правда ненамного – от 9 до 33%.

Многие продукты в Украине продолжают меняться едва ли не каждый день, при этом радует, что некоторые продукты даже падают в цене.