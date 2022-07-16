Не цукром єдиним – варення з яких ягід цього літа закривати стане дорожче

Деякі ягоди зросли в ціні порівняно з літом 2021 року на 200%

В Україні продовжується зростання цін на продукти, зокрема продовжує дорожчати цукор – тепер він коштує в середньому близько 30 гривень і найближчим часом може подорожчати ще сильніше. Одна з причин цього – сезон консервації ягід та фруктів на зиму.

Тим часом, за даними фахівців сервісу доставки продуктів Zakaz.ua продовжують зростати ціни на ягоди. Як пишуть ЗМІ серед рекордсменів – малина та лохина.

Так ціна на малину зросла на 197% — до 200 гривень за 250 грамів у супермаркетах, лохину можна купити за 470 гривень/кілограм що на 127% більше ніж рік тому (ціни вказані у супермаркетах).

Також значно зросли в ціні такі ягоди: ожина – 129 грн за 200 г (на 120%), червона слива – 129 грн за 1 кг (на 96%), чорна смородина – 160 грн за 1 кг (на 25%), жимолість — 35,99 грн за 150 г (на 23%).

За підрахунками аналітиків, найменше зростання цін спостерігається на такі ягоди: червона смородина – 99 грн за 1 кг (+3%), полуниця – 80 грн за 1 кг (+3%) та аґрус – 93,60 грн за 500 г (+ 7%).

Тобто компоти та варення цього року для українців обійдуться значно дорожче, ніж рік тому.

Втім, такі ягоди як черешня, журавлина та суниця навіть впали в ціні, правда ненабагато – від 9 до 33%.

Багато продуктів в Україні продовжують змінюватися чи не щодня, при цьому тішить, що деякі продукти навіть падають у ціні.