Без централизованного отопления по-украински: в Луцке намерены обогревать дома теплом из недр земли

Завершить проект помешало вторжение оккупационных войск в Украину

В отличие от Канады или Великобритании Украина мощно "подсела" на использование централизованного отопления, поэтому сейчас практически беззащитна перед лицом российской угрозы оставить города без света и отопления.

Но, оказывается, в нашей страны были попытки перейти на альтернативные источники получения электроэнергии и отопления.

Так, незадолго до нападения путинских варваров Минэнерго радостно сообщило в социальной сети, что в Луцке будут обогревать новый жилищный комплекс геотермальной энергией, для чего на его территории происходит радиальное бурение.

Напомним, что "геотермальная энергетика" — промышленное получение энергии, в том числе электроэнергии, из горячих источников, термальных подземных вод.

"Тепло из недр земли в дома жителей комплекса поступит уже в феврале", — сообщали в Минэнерго.

Также уточнялось, что в соседнем с Луцком селении по такому же принципу отапливается церковь площадью 4200 квадратных метров.

"Помещение независимо от газоснабжения – полностью отапливается с помощью теплового насоса", — говорилось в сообщении.

Оказывается, речь шла о жилом комплексе "От Кутюр" в поселке Струмовка под Луцком, который изначально задумывался независимым от газа. Его застройщик Александр Князев рассказал, что ему давно не нравились платежки за газ, поэтому в поисках альтернативы он вышел на технологию тепловых насосов.

"У меня дома их тяжело обустроить, потому что мой дом 10 лет как уже построен. Но я подумал – почему бы не сделать хорошо будущим жильцам наших ЖК? Чтобы людям не приходили такие платежки, чтобы мы не зависели от политических разборок и шантажа других государств", – делился он идеями в одном из интервью.

По замыслу застройщика, первый в Украине жилой комплекс на 36 домов начнут обогревать с помощью тепла из недр земли. Отопление и горячая вода, полученные благодаря геотермальной энергии, для жителей будут в разы дешевле газового отопления. А летом эта же технология будет экономить электроэнергию, необходимую для работы кондиционеров.

Такое удовольствие не из дешевых: около 200 тысяч евро для одного дома. Однако инвестиции начнут "работать" уже после продажи первого объекта, а не будут заморожены, пока не удастся распродать весь ЖК, как это было бы в случае с газовыми сетями.

К тому же эксперты убеждены: несмотря на значительные суммы, это не игрушка для богатых. На геотермальное отопление можно перевести и обычные девятиэтажки и хрущевки, которые зависят от дорогого газа и угля.

В самом простом виде эта технология описывается словами "чем глубже – тем теплее": если проложить трубы на достаточную глубину и залить в них теплоноситель (воду), то зимой он будет нагреваться, а летом охлаждаться. Задача строителей – отобрать это тепло и направить в жилье.

"Мы заводим жидкость-теплоноситель в глубину, там она подогревается. Когда она возвращается, то отдает свое тепло во фреон, который при нагревании испаряется. Пары фреона сжимаем компрессором, отчего они мгновенно нагреваются до +65С. Это тепло и используется для обогрева и горячего водоснабжения ЖК. Фреон нагревает теплоноситель дома до +60, а сам охлаждается до +50. Снижаем давление вещества, и оно возвращается в жидкое состояние, готовое принимать снова тепло от теплоносителя, который идет из земли", – так описывает технологию застройщик.

Остается надеяться, что после победы Украины в войне ему удастся завершить начатый проект. Напомним, что в Украине уже существуют успешные проекты отопления домов без центрального отопления.