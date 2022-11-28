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Без централізованого опалення по-українському: у Луцьку мають намір обігрівати будинки теплом із надр землі

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
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Використання геотермальних вод для опалення Новина оновлена 28 листопада 2022, 06:08
Використання геотермальних вод для опалення. Фото Відкриті джерела

Завершити проект завадило вторгнення окупаційних військ в Україну

На відміну від Канади чи Великобританії, Україна потужно "підсіла" на використання централізованого опалення, тому зараз практично беззахисна перед російською загрозою залишити міста без світла та опалення.

Але, виявляється, у нашій країні були спроби перейти на альтернативні джерела одержання електроенергії та опалення.

Так, незадовго до нападу путінських варварів Міненерго радісно повідомило у соціальній мережі, що у Луцьку обігріватимуть новий житловий комплекс геотермальною енергією, для чого на його території відбувається радіальне буріння.

Нагадаємо, що "геотермальна енергетика" — промислове отримання енергії, зокрема електроенергії, з гарячих джерел, термальних підземних вод.

" Тепло з надр землі до будинків мешканців комплексу надійде вже в лютому ", — повідомляли в Міненерго.

Також уточнювалося, що у сусідньому із Луцьким селищі за таким же принципом опалюється церква площею 4200 квадратних метрів.

"Приміщення незалежне від газопостачання — повністю опалюється за допомогою теплового насоса ", — йшлося у повідомленні.

Виявляється, йшлося про житловий комплекс "Від Кутюр" у селищі Струмівка під Луцьком, який спочатку замислювався незалежним від газу. Його забудовник Олександр Князєв розповів, що йому давно не подобалися платіжки за газ, тож у пошуках альтернативи він вийшов на технологію теплових насосів.

"У мене вдома їх важко облаштувати, бо мій будинок 10 років як уже збудовано. Але я подумав – чому б не зробити добре майбутнім мешканцям наших ЖК? Щоб людям не приходили такі платіжки, щоб ми не залежали від політичних розборок та шантажу інших держав" — ділився він ідеями в одному з інтерв’ю.

За задумом забудовника перший в Україні житловий комплекс на 36 будинків почнуть обігрівати за допомогою тепла з надр землі. Опалення та гаряча вода, отримані завдяки геотермальній енергії, для мешканців будуть у рази дешевшими за газове опалення. А влітку ця ж технологія заощаджуватиме електроенергію, необхідну для роботи кондиціонерів.

Таке задоволення не дешеве: близько 200 тисяч євро для одного будинку. Однак інвестиції почнуть "працювати" вже після продажу першого об’єкта, а не будуть заморожені, доки не вдасться розпродати весь ЖК, як це було б у випадку із газовими мережами.

До того ж, експерти переконані: незважаючи на значні суми, це не іграшка для багатих. На геотермальне опалення можна перевести і звичайні дев’ятиповерхівки та хрущовки, які залежать від дорогого газу та вугілля.

У найпростішому вигляді ця технологія описується словами "чим глибше – тим тепліше": якщо прокласти труби на достатню глибину і залити в них теплоносій (воду), то взимку він нагріватиметься, а влітку охолоджуватиметься. Завдання будівельників – відібрати це тепло та направити у житло.

"Ми заводимо рідину-теплоносій у глибину, там вона підігрівається. Коли вона повертається, то віддає своє тепло у фреон, який при нагріванні випаровується. Пари фреону стискаємо компресором, чому вони миттєво нагріваються до +65С. Це тепло і використовується для обігріву та гарячого водопостачання РК. Фреон нагріває теплоносій будинку до +60, а сам охолоджується до +50. Знижуємо тиск речовини, і вона повертається в рідкий стан, готове знову приймати тепло від теплоносія, що йде з землі», – так описує технологію забудовник.

Залишається сподіватися, що після перемоги України у війні йому вдасться завершити розпочатий проект. Нагадаємо, що в Україні вже є успішні проекти опалення будинків без центрального опалення.

Теги:
#Луцьк #Геотермальна установка #Опалення