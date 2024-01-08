Кабмин вернул пеню за коммуналку: как она начисляется

Вместе с пеней в Украину вернулись и судебное стягивание долгов по коммуналке и отключения услуг за неуплату

В Украине отменили мораторий на начисление пени и взыскание задолженностей за коммунальные услуги, который был введен в начале войны.

Согласно сообщению Кабмина, мораторий, который был введен на всей территории страны 5 марта 2022 года, останется в силе лишь на территориях, где ведутся боевые действия.

Отмечается, что помимо начисления пени коммунальщики также смогут стягивать задолженность через суд или отключать от коммунальных услуг.

Как известно отмененный мораторий также предусматривал запрет на повышение тарифов на газ и тепло для населения.

Стоит отметить, что согласно с частью первой статьи 26 Закона о жилищно-коммунальных услугах в случае просрочки платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан оплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 % суммы долга за каждый день просрочки.

При этом надо помнить, что общий размер оплаченной пени не может превышать 100 % общей суммы долга.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько для украинцев в 2024 году будут стоить газ, свет и вода, а также будут ли они дорожать.