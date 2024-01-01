Изменятся ли тарифы с 1 января: сколько будем платить за газ, свет, воду

После 1 мая рост тарифов на электроэнергию не исключен

Тарифы на природный газ и тепло в Украине с 1 января 2024 года останутся прежними. А вот минимальная зарплата, и все выплаты, привязанные к ней, повышаются.

О том, что изменится в Украине с 1 января 2024 года, рассказывается в материале "Телеграфа". Одной из хороших новостей является то, что тарифы на природный газ и тепло не будут расти.

Еще в 2022 году Верховная Рада приняла мораторий на их рост до конца войны, и шесть месяцев после нее. То есть, за газ "Нафтогаза" мы по-прежнему платим 7,96 грн за кубометр.

Хотя этот мораторий не распространяется на другие тарифы, их рост тоже пока не планируется. Вода пока дорожать не будет, а 27 декабря Кабмин продлил действие специальных обязательств по электроэнергии до конца апреля. Таким образом, до 1 мая украинцы будут платить по-прежнему 2,64 грн за 1 кВт электроэнергии. В дальнейшем рост тарифов не исключен.

Детальнее об изменениях, с которых для украинцев начнется новый год, читайте в материале "Телеграфа": Зарплаты и пенсии растут, тарифы замерли, а пенсий надо ждать дольше — что изменится с 1 января 2024 года

Напомним, член НКРЭ Ольга Бабий в комментарии "Телеграфу" рассказала, вырастут ли цены на электричество для населения. Пока в Украине еще действует режим ПСО – часть себестоимости электроэнергии компенсируют "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Это примерно 120 млрд гривен в год.