Чи зміняться тарифи з 1 січня: скільки платитимемо за газ, світло, воду

Після 1 травня зростання тарифів на електроенергію не виключено

Тарифи в Україні з 1 січня 2024 року залишаться незмінними. А ось мінімальна зарплата і всі виплати, прив’язані до неї, підвищуються.

Про те, що зміниться в Україні з 1 січня 2024 року, розповідається у матеріалі "Телеграфа". Однією з добрих новин є те, що тарифи на природний газ та тепло не зростатимуть.

Ще у 2022 році Верховна Рада прийняла мораторій на їхнє зростання до кінця війни, і шість місяців після неї. Тобто за газ "Нафтогазу" ми, як і раніше, платимо 7,96 грн за кубометр.

Хоча цей мораторій не поширюється на інші тарифи, їхнє зростання теж поки що не планується. Вода поки що дорожчати не буде, а 27 грудня Кабмін продовжив дію спеціальних зобов’язань з електроенергії до кінця квітня. Таким чином, до 1 травня українці платитимуть, як і раніше, 2,64 грн за 1 кВт електроенергії. Надалі зростання тарифів не виключено.

Детальніше про зміни, з яких для українців розпочнеться новий рік, читайте у матеріалі "Телеграфа": Зарплати та пенсії зростають, тарифи завмерли, а на пенсії треба чекати довше — що зміниться з 1 січня 2024 року

Нагадаємо, член НКРЕ Ольга Бабій у коментарі "Телеграфу" розповіла, чи зростуть ціни на електрику для населення. Поки що в Україні ще діє режим ПСО – частину собівартості електроенергії компенсують "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Це приблизно 120 млрд гривень на рік.