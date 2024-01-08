Кабмін повернув пеню за комуналку: як вона нараховується

Разом із пенею в Україну повернулися і судове стягування боргів з комуналки та відключення послуг за несплату

В Україні скасували мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованостей за комунальні послуги, запровадженого на початку війни.

Згідно з повідомленням Кабміну, мораторій, який було введено на всій території країни 5 березня 2022 року, залишиться чинним лише на територіях, де ведуться бойові дії.

Зазначається, що, крім нарахування пені, комунальники також зможуть стягувати заборгованість через суд або відключати від комунальних послуг.

Як відомо, скасований мораторій також передбачав заборону на підвищення тарифів на газ і тепло для населення.

Варто зазначити, що згідно з частиною першою статті 26 Закону про житлово-комунальні послуги у разі прострочення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню у розмірі, встановленому у договорі, але не вище 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення.

При цьому треба пам’ятати, що загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від загальної суми боргу.

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