День HR-менеджера 2021: поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе

HR-менеджер — это специалист в области управления персоналом.

Каждую третью среду сентября в Украине свой профессиональный праздник отмечают незаменимые в каждой компании люди-универсалы — HR-менеджера. В 2021 году день HR-менеджера припадает на 15 сентября. Список праздников на сентябрь вы можете посмотреть в материале "Телеграфа".

HR-менеджер — это многозадачный сотрудник, без которого невозможно представить работу ни одной компании. Именно эти люди занимаются жизнедеятельностью компании: они занимаются подбором нового персонала, его обучением, оформляют кадровые документы, занимаются организацией тренингов и корпоративов.

Профессия HR-менеджера очень важная и нужная, ведь от их профессионализма зависит судьба эффективность работы предприятия.

"Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений с Днем HR-менеджера:

Поздравления в картинках и открытках:

Поздравление с днем hr менеджера

Поздравление с днем hr менеджера

Поздравление с днем hr менеджера

Поздравление с днем hr менеджера

Поздравление с днем hr менеджера

Поздравление с днем hr менеджера

Поздравление с днем hr менеджера

Поздравление с днем hr менеджера

Поздравления в стихах и прозе:

Вы трудитесь, не покладая рук, хранители благополучия компании! Новых сотрудников мы принимаем, как старых знакомых, ведь они приняты, с вашего ведома! Поздравляем с Днём HR-менеджера! Мы понимаем, что мечты порой хранят в секрете… И, не приставая, просто желаем, чтобы они у вас сбылись!

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Работы не бывает мало

У менеджера по персоналу:

Подобрать и научить,

Поддержать и уличить…

Но зато его все знают

И, конечно, уважают,

Поздравляют персонально

В праздник профессиональный.

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Поздравляю с днём HR-менеджера и желаю всегда находить нужные ресурсы и верные возможности для достижения успеха, для воплощения мечты. Желаю от своей работы никогда не уставать и справляться с ней на «раз, два, три», желаю от жизни своей брать всё, но только самое лучшее!

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С Днём HR-менеджера поздравляю,

Успехов в работе желаю,

Умело подбирать персонал,

Чтоб свои он задачи знал.

Пусть доход ваш только растёт,

Удача, радость в жизнь войдёт,

Руководство чтоб вас поощряло

И очень сильно не нагружало.

***

Поздравляю с Днём HR-менеджера. Пусть на вакантные места всегда попадаются именно те люди, которые умеют работать, ладить с коллективом и добиваться успеха. Желаю ни разу не промахнуться в выборе, желаю ловко и умело подбирать ресурсы и для отменной работы, и для личного счастья.

Также, с вечера среды, 15 сентября, и до вечера четверга, 16 сентября, отмечается самый серьезный и ответственный день в жизни в иудаизме — Йом Кипур, поздравления с которым вы можете найти у нас на сайте.