День HR-менеджера 2021: поздравления в картинках, открытках, стихах и прозе
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HR-менеджер — это специалист в области управления персоналом.
Каждую третью среду сентября в Украине свой профессиональный праздник отмечают незаменимые в каждой компании люди-универсалы — HR-менеджера. В 2021 году день HR-менеджера припадает на 15 сентября. Список праздников на сентябрь вы можете посмотреть в материале "Телеграфа".
HR-менеджер — это многозадачный сотрудник, без которого невозможно представить работу ни одной компании. Именно эти люди занимаются жизнедеятельностью компании: они занимаются подбором нового персонала, его обучением, оформляют кадровые документы, занимаются организацией тренингов и корпоративов.
Профессия HR-менеджера очень важная и нужная, ведь от их профессионализма зависит судьба эффективность работы предприятия.
"Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений с Днем HR-менеджера:
Поздравления в картинках и открытках:
Поздравления в стихах и прозе:
Вы трудитесь, не покладая рук, хранители благополучия компании! Новых сотрудников мы принимаем, как старых знакомых, ведь они приняты, с вашего ведома! Поздравляем с Днём HR-менеджера! Мы понимаем, что мечты порой хранят в секрете… И, не приставая, просто желаем, чтобы они у вас сбылись!
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Работы не бывает мало
У менеджера по персоналу:
Подобрать и научить,
Поддержать и уличить…
Но зато его все знают
И, конечно, уважают,
Поздравляют персонально
В праздник профессиональный.
***
Поздравляю с днём HR-менеджера и желаю всегда находить нужные ресурсы и верные возможности для достижения успеха, для воплощения мечты. Желаю от своей работы никогда не уставать и справляться с ней на «раз, два, три», желаю от жизни своей брать всё, но только самое лучшее!
***
С Днём HR-менеджера поздравляю,
Успехов в работе желаю,
Умело подбирать персонал,
Чтоб свои он задачи знал.
Пусть доход ваш только растёт,
Удача, радость в жизнь войдёт,
Руководство чтоб вас поощряло
И очень сильно не нагружало.
***
Поздравляю с Днём HR-менеджера. Пусть на вакантные места всегда попадаются именно те люди, которые умеют работать, ладить с коллективом и добиваться успеха. Желаю ни разу не промахнуться в выборе, желаю ловко и умело подбирать ресурсы и для отменной работы, и для личного счастья.
Также, с вечера среды, 15 сентября, и до вечера четверга, 16 сентября, отмечается самый серьезный и ответственный день в жизни в иудаизме — Йом Кипур, поздравления с которым вы можете найти у нас на сайте.
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