День HR-менеджера 2021: привітання в картинках, листівках, віршах і прозі

HR-менеджер — це фахівець в галузі управління персоналом.

Кожну третю середу вересня в Україні своє професійне свято відзначають незамінні в кожній компанії люди-універсали — HR-менеджери. У 2021 році день HR-менеджера припадає на 15 вересня. Список свят на вересень ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа".

HR-менеджер — це багатозадачний співробітник, без якого неможливо уявити роботу жодної компанії. Саме ці люди займаються життєдіяльністю компанії: вони займаються підбором нового персоналу, його навчанням, оформляють кадрові документи, займаються організацією тренінгів і корпоративів.

Професія HR-менеджера дуже важлива і потрібна, адже від їх професіоналізму залежить доля та ефективність роботи підприємства.

"Телеграф" зібрав добірку красивих поздоровлень з Днем HR-менеджера:

Привітання в картинках і листівках:

Привітання з днем HR-менеджера

Привітання з днем HR-менеджера

Привітання з днем HR-менеджера

Привітання з днем HR-менеджера

Привітання з днем HR-менеджера

Привітання з днем HR-менеджера

Привітання у віршах і прозі:

Роботи не буває мало

У менеджера з персоналу:

Підібрати і навчити,

Підтримати і викрити…

Але його всі знають

І, звичайно, поважають,

Вітають персонально

У професійне свято.

***

Вітаю з днем HR-менеджера і бажаю завжди знаходити потрібні ресурси і вірні можливості для досягнення успіху, для втілення мрії. Бажаю від своєї роботи ніколи не втомлюватися і справлятися з нею на «раз, два, три», бажаю від життя своєї брати все, але тільки найкраще!

***

З Днем HR-менеджера вітаю,

Успіхів у роботі бажаю,

Уміло підбирати персонал,

Щоб він свої завдання знав.

Нехай дохід ваш тільки росте,

Удача, радість в життя увійде,

Керівництво, щоб вас заохочувало

І дуже сильно не навантажувало.

***

Вітаю з Днем HR-менеджера. Нехай на вакантні місця завжди трапляються саме ті люди, які вміють працювати, знаходити спільну мову з колективом і домагатися успіху. Бажаю жодного разу не промахнутися у виборі, бажаю спритно і вміло підбирати ресурси і для відмінної роботи, і для особистого щастя.

Також, з вечора середи, 15 вересня, і до вечора четверга, 16 вересня, відзначається серйозний і відповідальний день в житті в іудаїзмі — Йом Кіпур, привітання з яким ви можете знайти у нас на сайті.