День HR-менеджера 2021: привітання в картинках, листівках, віршах і прозі
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HR-менеджер — це фахівець в галузі управління персоналом.
Кожну третю середу вересня в Україні своє професійне свято відзначають незамінні в кожній компанії люди-універсали — HR-менеджери. У 2021 році день HR-менеджера припадає на 15 вересня. Список свят на вересень ви можете подивитися в матеріалі "Телеграфа".
HR-менеджер — це багатозадачний співробітник, без якого неможливо уявити роботу жодної компанії. Саме ці люди займаються життєдіяльністю компанії: вони займаються підбором нового персоналу, його навчанням, оформляють кадрові документи, займаються організацією тренінгів і корпоративів.
Професія HR-менеджера дуже важлива і потрібна, адже від їх професіоналізму залежить доля та ефективність роботи підприємства.
"Телеграф" зібрав добірку красивих поздоровлень з Днем HR-менеджера:
Привітання в картинках і листівках:
Привітання у віршах і прозі:
Роботи не буває мало
У менеджера з персоналу:
Підібрати і навчити,
Підтримати і викрити…
Але його всі знають
І, звичайно, поважають,
Вітають персонально
У професійне свято.
***
Вітаю з днем HR-менеджера і бажаю завжди знаходити потрібні ресурси і вірні можливості для досягнення успіху, для втілення мрії. Бажаю від своєї роботи ніколи не втомлюватися і справлятися з нею на «раз, два, три», бажаю від життя своєї брати все, але тільки найкраще!
***
З Днем HR-менеджера вітаю,
Успіхів у роботі бажаю,
Уміло підбирати персонал,
Щоб він свої завдання знав.
Нехай дохід ваш тільки росте,
Удача, радість в життя увійде,
Керівництво, щоб вас заохочувало
І дуже сильно не навантажувало.
***
Вітаю з Днем HR-менеджера. Нехай на вакантні місця завжди трапляються саме ті люди, які вміють працювати, знаходити спільну мову з колективом і домагатися успіху. Бажаю жодного разу не промахнутися у виборі, бажаю спритно і вміло підбирати ресурси і для відмінної роботи, і для особистого щастя.
Також, з вечора середи, 15 вересня, і до вечора четверга, 16 вересня, відзначається серйозний і відповідальний день в житті в іудаїзмі — Йом Кіпур, привітання з яким ви можете знайти у нас на сайті.
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