День мира: красивые поздравления в картинках и открытках

Праздник был учреждён Генеральной Ассамблей Организации Объединённых Наций в 1981 году.

Каждый год, 21 сентября, отмечается Международный день мира (International Day of Peace).

Генеральная Ассамблея ООН в 1981 году приняла резолюцию, которой было установлено празднование Дня мира на третий вторник сентября. Спустя 20 лет, в 2001 году, Ассамблея приняла новую резолюцию, которая "перенесла" празднование Международного дня мира на 21 сентября, как День всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

ООН в этот день призывает все страны и народы прекратить военные действия и провести день мирно, проведя праздничные мероприятия в формате информирования общественности о вопросах, связанных с миром. Отметим, что каждый год День мира посвящен определенной теме и проходит под различными девизами.

"Телеграф" собрал красивые поздравления с Днем мира в картинках и открытках:

Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира Открытки с Днем мира

Также, во вторник, 21 сентября, по церковному календарю отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. "Телеграф" подобрал для вас самые красивые поздравительные открытки и картинки к празднику.