День мира: красивые поздравления в картинках и открытках
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Праздник был учреждён Генеральной Ассамблей Организации Объединённых Наций в 1981 году.
Каждый год, 21 сентября, отмечается Международный день мира (International Day of Peace).
Генеральная Ассамблея ООН в 1981 году приняла резолюцию, которой было установлено празднование Дня мира на третий вторник сентября. Спустя 20 лет, в 2001 году, Ассамблея приняла новую резолюцию, которая "перенесла" празднование Международного дня мира на 21 сентября, как День всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
ООН в этот день призывает все страны и народы прекратить военные действия и провести день мирно, проведя праздничные мероприятия в формате информирования общественности о вопросах, связанных с миром. Отметим, что каждый год День мира посвящен определенной теме и проходит под различными девизами.
"Телеграф" собрал красивые поздравления с Днем мира в картинках и открытках:
Также, во вторник, 21 сентября, по церковному календарю отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. "Телеграф" подобрал для вас самые красивые поздравительные открытки и картинки к празднику.
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