День миру: красиві привітання в картинках і листівках

Свято було засновано Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй в 1981 році.

Щороку, 21 вересня, відзначається Міжнародний день миру (International Day of Peace).

Генеральна Асамблея ООН в 1981 році прийняла резолюцію, якою було встановлено святкування Дня миру на третій вівторок вересня. Через 20 років, у 2001 році, Асамблея прийняла нову резолюцію, яка "перенесла" святкування Міжнародного дня миру на 21 вересня, як День загального припинення вогню і відмови від насильства.

ООН в цей день закликає всі країни і народи припинити військові дії і провести день мирно, провівши святкові заходи в форматі інформування громадськості про питання, пов’язані з миром. Відзначимо, що кожен рік День миру присвячений певній темі і проходить під різними девізами.

"Телеграф" зібрав красиві привітання з Днем світу в картинках і листівках:

Листівки з Днем миру Листівки з Днем миру Листівки з Днем миру Листівки з Днем миру Листівки з Днем миру Листівки з Днем миру Листівки з Днем миру Листівки з Днем миру Листівки з Днем миру Листівки з Днем миру

Також, у вівторок, 21 вересня, за церковним календарем відзначається Різдво Пресвятої Богородиці. "Телеграф" підібрав для вас найкрасивіші вітальні листівки і картинки до свята.