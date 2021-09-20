Суккот - Праздник Кущей: история, традиции и поздравления в картинках и открытках
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Каждый год 15-го числа еврейского месяца тишрей отмечается праздник Суккот.
С вечера понедельника, 20 сентября, до вечера понедельника, 27 сентября, отмечается иудейский праздник Суккот или Праздник Кущей. Праздник установлен в память о 40-летнем скитании еврейского народа по пустыне на пути из Египта на Землю обетованную.
Суккот — один из основных праздников еврейского народа. Начинается он через пять дней после Йом Кипур, и на 15-й день нового года. Празднование праздника Кущей продолжается 7 дней, из которых первый день и последний — выходные. Оба праздничных дня начинают отмечать накануне вечером, такой день называется эрев хаг.
Суккот празднуют в шалашах, где устраивают веселые застолья, едят и пьют, встречают гостей, танцуют и даже спят. Каждый день мужчины читают особые благословения, держа в руках лулав (пальмовую ветвь) и этрог (цитрон).
Главные блюда застолья – хала (еврейский праздничный хлеб), вино и мед. Суккот — праздник сбора урожая, поэтому по обычаю, на праздничный стол подают плоды нового урожая.
"Телеграф" собрал красивые поздравления на суккот 2021:
Напомним, что каждый год, 21 сентября, отмечается Международный день мира. "Телеграф" составил подборку поздравлений в картинках и открытках с этим праздником.
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