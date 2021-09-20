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Суккот - Праздник Кущей: история, традиции и поздравления в картинках и открытках

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Поздравления на суккот 2021 Новость обновлена 20 сентября 2021, 12:26
Поздравления на суккот 2021

Каждый год 15-го числа еврейского месяца тишрей отмечается праздник Суккот.

С вечера понедельника, 20 сентября, до вечера понедельника, 27 сентября, отмечается иудейский праздник Суккот или Праздник Кущей. Праздник установлен в память о 40-летнем скитании еврейского народа по пустыне на пути из Египта на Землю обетованную.

Суккот — один из основных праздников еврейского народа. Начинается он через пять дней после Йом Кипур, и на 15-й день нового года. Празднование праздника Кущей продолжается 7 дней, из которых первый день и последний — выходные. Оба праздничных дня начинают отмечать накануне вечером, такой день называется эрев хаг.

Суккот празднуют в шалашах, где устраивают веселые застолья, едят и пьют, встречают гостей, танцуют и даже спят. Каждый день мужчины читают особые благословения, держа в руках лулав (пальмовую ветвь) и этрог (цитрон).

Главные блюда застолья – хала (еврейский праздничный хлеб), вино и мед. Суккот — праздник сбора урожая, поэтому по обычаю, на праздничный стол подают плоды нового урожая.

"Телеграф" собрал красивые поздравления на суккот 2021:

Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021
Поздравления на суккот 2021

Напомним, что каждый год, 21 сентября, отмечается Международный день мира. "Телеграф" составил подборку поздравлений в картинках и открытках с этим праздником.

Теги:
#Праздник #Поздравления #Картинки #Открытки #Суккот
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