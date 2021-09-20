Суккот — Свято Кущів: історія, традиції та привітання в картинках і листівках
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Щороку 15-го числа єврейського місяця тишрей відзначається свято Суккот.
З вечора понеділка, 20 вересня, до вечора понеділка, 27 вересня, відзначається юдейське свято Суккот або Свято Кущів. Свято встановлене на згадку про 40-річноне поневіряння єврейського народу по пустелі на шляху з Єгипту на Землю обітовану.
Суккот — одне з основних свят єврейського народу. Починається воно через п’ять днів після свята Йом Кіпур, на 15-й день нового року. Святкування свята Кущів триває 7 днів, з яких перший день і останній — вихідні. Обидва святкові дні починають відзначати напередодні ввечері, такий день називається ерев хаг.
Суккот святкують в куренях, де влаштовують веселі застілля, їдять і п’ють, зустрічають гостей, танцюють і навіть сплять. Кожен день чоловіки читають особливі благословення, тримаючи в руках Лула (пальмову гілку) і етрог (цитрон).
Головні страви застілля — хала (єврейський святковий хліб), вино і мед. Суккот — свято збору врожаю, тому за звичаєм, на святковий стіл подають плоди нового врожаю.
"Телеграф" зібрав красиві привітання на суккот 2021:
Нагадаємо, що щороку, 21 вересня, відзначається Міжнародний день миру. "Телеграф" склав добірку привітань в картинках і листівках з цим святом.
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