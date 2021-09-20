Суккот — Свято Кущів: історія, традиції та привітання в картинках і листівках

Щороку 15-го числа єврейського місяця тишрей відзначається свято Суккот.

З вечора понеділка, 20 вересня, до вечора понеділка, 27 вересня, відзначається юдейське свято Суккот або Свято Кущів. Свято встановлене на згадку про 40-річноне поневіряння єврейського народу по пустелі на шляху з Єгипту на Землю обітовану.

Суккот — одне з основних свят єврейського народу. Починається воно через п’ять днів після свята Йом Кіпур, на 15-й день нового року. Святкування свята Кущів триває 7 днів, з яких перший день і останній — вихідні. Обидва святкові дні починають відзначати напередодні ввечері, такий день називається ерев хаг.

Суккот святкують в куренях, де влаштовують веселі застілля, їдять і п’ють, зустрічають гостей, танцюють і навіть сплять. Кожен день чоловіки читають особливі благословення, тримаючи в руках Лула (пальмову гілку) і етрог (цитрон).

Головні страви застілля — хала (єврейський святковий хліб), вино і мед. Суккот — свято збору врожаю, тому за звичаєм, на святковий стіл подають плоди нового врожаю.

"Телеграф" зібрав красиві привітання на суккот 2021:

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Привітання на суккот 2021

Нагадаємо, що щороку, 21 вересня, відзначається Міжнародний день миру. "Телеграф" склав добірку привітань в картинках і листівках з цим святом.