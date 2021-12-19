День святого Николая 2021: душевные поздравления и яркие открытки к празднику
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Не забудьте в праздник Николая поздравить своих родных и близких.
День святого Николая 19 декабря будут отмечать как дети, так и взрослые. И если первые в этот день мечтают о подарках и сладостях от святого, то вторые уже давно выросли и понимают, где под подушкой берутся сюрпризы. Однако, это вовсе не значит, что совершеннолетние родные и близкие не хотят почувствовать волшебство праздника.
В Украине с Днем Николая Чудотворца связано множество примет и традиций — желательно спечь традиционное печенье "николайчики" и, конечно же, поздравить свою семью и друзей.
Также по случаю праздника "Телеграф" подготовил красочные открытки и теплые стихотворения, которые порадуют их получателей.
Поздравления с Днем святого Николая в открытках и стихах
***
Кто Святого Николая
Затаив дыханье, ждет,
Тому искренне желаю
Пусть сегодня он придет.
Кто всегда в своем сердечке
Веру в чудо бережет,
Тем пусть добрый чудотворец
По гостинцу принесет
***
Под подушкою подарки,
Стол давно уже накрыт –
День святого Николая
В каждый дом прийти спешит.
От души тебе желаю,
Чтоб сбылись твои мечты.
С днем святого Николая!
Мира, счастья, доброты!
***
В день Святого Николая
Все сбываются мечты.
И, постель не заправляя,
Под подушку смотришь ты:
Если там найдешь подарок,
Это — самый лучший знак.
Будешь ты удачлив, ярок,
Позабудешь ты про страх.
***
В день, когда спускается
Николай с небес,
Всё вокруг меняется,
Полон мир чудес.
В праздник пусть весёлый
Сбудутся мечты —
Все, что у Николы
Ни попросишь ты.
Пусть получит каждый
В этот день святой,
Маленький подарок
От души большой!
***
В День Святого Николая
Принято дарить подарки,
Семьям всем добра желая,
Впечатлений самых ярких.
Чтобы беды и невзгоды
Мимо дома проходили,
На планете все народы
Только в мире дружно жили.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие православные церковные праздники отмечают в декабре.
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