День святого Николая 2021: душевные поздравления и яркие открытки к празднику

Не забудьте в праздник Николая поздравить своих родных и близких.

День святого Николая 19 декабря будут отмечать как дети, так и взрослые. И если первые в этот день мечтают о подарках и сладостях от святого, то вторые уже давно выросли и понимают, где под подушкой берутся сюрпризы. Однако, это вовсе не значит, что совершеннолетние родные и близкие не хотят почувствовать волшебство праздника.

В Украине с Днем Николая Чудотворца связано множество примет и традиций — желательно спечь традиционное печенье "николайчики" и, конечно же, поздравить свою семью и друзей.

Также по случаю праздника "Телеграф" подготовил красочные открытки и теплые стихотворения, которые порадуют их получателей.

Поздравления с Днем святого Николая в открытках и стихах

***

Кто Святого Николая

Затаив дыханье, ждет,

Тому искренне желаю

Пусть сегодня он придет.

Кто всегда в своем сердечке

Веру в чудо бережет,

Тем пусть добрый чудотворец

По гостинцу принесет

***

Под подушкою подарки,

Стол давно уже накрыт –

День святого Николая

В каждый дом прийти спешит.

От души тебе желаю,

Чтоб сбылись твои мечты.

С днем святого Николая!

Мира, счастья, доброты!

***

В день Святого Николая

Все сбываются мечты.

И, постель не заправляя,

Под подушку смотришь ты:

Если там найдешь подарок,

Это — самый лучший знак.

Будешь ты удачлив, ярок,

Позабудешь ты про страх.

***

В день, когда спускается

Николай с небес,

Всё вокруг меняется,

Полон мир чудес.

В праздник пусть весёлый

Сбудутся мечты —

Все, что у Николы

Ни попросишь ты.

Пусть получит каждый

В этот день святой,

Маленький подарок

От души большой!

***

В День Святого Николая

Принято дарить подарки,

Семьям всем добра желая,

Впечатлений самых ярких.

Чтобы беды и невзгоды

Мимо дома проходили,

На планете все народы

Только в мире дружно жили.

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