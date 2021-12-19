Красивые поздравления и открытки с Днем святого Николая
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Поздравьте дорогих людей со светлым праздником
В воскресенье, 19 декабря, согласно церковному календарю, отмечается День Святого Николая. Ежегодно в этот день православная церковь почитает память Святого Николая Чудотворца. Праздник приходится на Рождественский пост. Добавим, что католическая церковь чтит Святого Николая 6 декабря.
Зимний Николай считается покровителем моряков, студентов и торговцев и особенно детей. В ночь с 18 по 19 декабря ребятишкам принято класть под подушку подарки. Есть еще Николай Летний, но его отмечают ежегодно 22 мая.
В честь праздника "Телеграф" подготовил подборку красивых стихов и открыток, которыми вы можете поздравить своих близких и знакомых с праздником 19 декабря. Также в этот день отмечают свои именины все мужчины с именем Николай. Открытки с Днем ангела есть в нашем материале.
День святого Николая Чудотворца 19 декабря: поздравления и открытки
С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
В День святого Николая
Я от всей души желаю
Не болеть и не грустить,
О проблемах всех забыть.
Дому Вашему тепла,
Уюта, счастья и добра.
Николай пусть помогает,
Ангелы его Вас охраняют.
Чудеса случатся вдруг,
И родные люди любят Вас и берегут.
С Днем святого Николая!
Пусть в делах он помогает,
Счастье и здоровье дарит
И в беде вас не оставит.
Пусть избавит от невзгод,
Много радости пошлет.
С Днем святого Николая
Я сердечно поздравляю!
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем — добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще — улыбок, смеха
И достатка, и успеха.
Добавим, что, как и у любого праздника, в День святого Николая Чудотворца есть свои традиции и запреты. Что категорически нельзя делать 19 декабря — читайте в материале "Телеграфа".
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