Красивые поздравления и открытки с Днем святого Николая

Поздравьте дорогих людей со светлым праздником

В воскресенье, 19 декабря, согласно церковному календарю, отмечается День Святого Николая. Ежегодно в этот день православная церковь почитает память Святого Николая Чудотворца. Праздник приходится на Рождественский пост. Добавим, что католическая церковь чтит Святого Николая 6 декабря.

Зимний Николай считается покровителем моряков, студентов и торговцев и особенно детей. В ночь с 18 по 19 декабря ребятишкам принято класть под подушку подарки. Есть еще Николай Летний, но его отмечают ежегодно 22 мая.

В честь праздника "Телеграф" подготовил подборку красивых стихов и открыток, которыми вы можете поздравить своих близких и знакомых с праздником 19 декабря. Также в этот день отмечают свои именины все мужчины с именем Николай. Открытки с Днем ангела есть в нашем материале.

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День святого Николая Чудотворца 19 декабря: поздравления и открытки

С Днем святого Николая От души я поздравляю! Пожелать хочу добра, Мира, счастья и тепла! Николай пусть принесет Много радостных хлопот! Пусть здоровье не подводит, А удача рядом ходит!

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

В День святого Николая Я от всей души желаю Не болеть и не грустить, О проблемах всех забыть. Дому Вашему тепла, Уюта, счастья и добра. Николай пусть помогает, Ангелы его Вас охраняют. Чудеса случатся вдруг, И родные люди любят Вас и берегут.

С Днем святого Николая! Пусть в делах он помогает, Счастье и здоровье дарит И в беде вас не оставит. Пусть избавит от невзгод, Много радости пошлет.

С Днем святого Николая Я сердечно поздравляю! Бородатый старичок Принесет пусть сундучок. В нем — добра, любви, удачи И здоровья вам в придачу, А еще — улыбок, смеха И достатка, и успеха.

Добавим, что, как и у любого праздника, в День святого Николая Чудотворца есть свои традиции и запреты. Что категорически нельзя делать 19 декабря — читайте в материале "Телеграфа".