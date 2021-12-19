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Красивые поздравления и открытки с Днем святого Николая

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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День святого Николая Чудотворца 19 декабря - открытки Новость обновлена 19 декабря 2021, 11:15
День святого Николая Чудотворца 19 декабря - открытки

Поздравьте дорогих людей со светлым праздником

В воскресенье, 19 декабря, согласно церковному календарю, отмечается День Святого Николая. Ежегодно в этот день православная церковь почитает память Святого Николая Чудотворца. Праздник приходится на Рождественский пост. Добавим, что католическая церковь чтит Святого Николая 6 декабря.

Зимний Николай считается покровителем моряков, студентов и торговцев и особенно детей. В ночь с 18 по 19 декабря ребятишкам принято класть под подушку подарки. Есть еще Николай Летний, но его отмечают ежегодно 22 мая.

В честь праздника "Телеграф" подготовил подборку красивых стихов и открыток, которыми вы можете поздравить своих близких и знакомых с праздником 19 декабря. Также в этот день отмечают свои именины все мужчины с именем Николай. Открытки с Днем ангела есть в нашем материале.

День святого Николая Чудотворца 19 декабря: поздравления и открытки

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря
Открытки с Днем святого Николая Чудотворца 19 декабря

В День святого Николая

Я от всей души желаю

Не болеть и не грустить,

О проблемах всех забыть.

Дому Вашему тепла,

Уюта, счастья и добра.

Николай пусть помогает,

Ангелы его Вас охраняют.

Чудеса случатся вдруг,

И родные люди любят Вас и берегут.

С Днем святого Николая!

Пусть в делах он помогает,

Счастье и здоровье дарит

И в беде вас не оставит.

Пусть избавит от невзгод,

Много радости пошлет.

С Днем святого Николая

Я сердечно поздравляю!

Бородатый старичок

Принесет пусть сундучок.

В нем — добра, любви, удачи

И здоровья вам в придачу,

А еще — улыбок, смеха

И достатка, и успеха.

Добавим, что, как и у любого праздника, в День святого Николая Чудотворца есть свои традиции и запреты. Что категорически нельзя делать 19 декабря — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Открытки #День Николая Чудотворца
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