Укр

С Днем Анны! Душевные поздравления и открытки с именинами

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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День святой Анны отмечают 22 декабря
День святой Анны отмечают 22 декабря

Праведная Анна и ее муж Иоаким стали родителями Борогодицы

Православные христиане отмечают в среду, 22 декабря, День святой Анны – в этот день также празднуется Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

В этот день именины отмечают женщины с именем Анна.

Имя Анна происходит от древнееврейского Ханна, что означает "благосклонность", "храбрость", "сила".

Поздравления с Днем Анны

С Днем Анны я вас поздравляю,

Пускай святая бережет,

Пусть огонек добра и света

В душе скорей она зажжет.

Просите искренне и честно,

Услышан будет голос ваш,

Раскрасит вера ярким цветом

Прекрасный жизненный пейзаж.

Добра, любви вам и надежды,

Пусть Анна от беды хранит,

Пусть путь к смирению, исцелению

Для вас всегда будет открыт.

***

Пусть Ангел небесный

Тебя сохранит,

От глупых, нечестных

Людей защитит,

Не зря твое имя

Несет благодать,

Будь Богом любима

И смейся опять,

Сегодня, я знаю,

Грустить ведь нельзя,

И я поздравляю,

Анюта, тебя!

***

С Днем Анны я тебя сердечно поздравляю,

Святейший праздник вновь пришел.

Пусть Богородица от горя защищает,

Чтоб каждый день был легок, не тяжел.

Иоаким и Анна пусть повсюду

От горя и ненастий берегут.

Пусть будет жизнь твоя как чудо,

Где только счастье и успехи ждут.

***

Я в День Анны пожелаю

Благ житейских и добра,

Чтоб всегда тебя Святая

К счастью и любви вела.

Пусть она тебе поможет

Все желания воплотить,

В мире, кротости, смирении

И с надеждой в сердце жить.

***

Кристально чистых мыслей пожелаю,

Как ручеёк, бегущий средь дубов.

И Анна пусть семью оберегает,

Чтоб каждый домочадец был здоров!

И пусть твои мечтания в день Анны

Исполнятся все-все до одного.

И счастье будет рядом постоянно,

Чтоб почва не рождалась для тревог!

Ранее "Телеграф" писал, как поздравить близких с Рождеством 25 декабря.

Теги:
#Поздравления #Анна #Открытки #День ангела #Именины
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