С Днем Анны! Душевные поздравления и открытки с именинами
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Праведная Анна и ее муж Иоаким стали родителями Борогодицы
Православные христиане отмечают в среду, 22 декабря, День святой Анны – в этот день также празднуется Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.
В этот день именины отмечают женщины с именем Анна.
Имя Анна происходит от древнееврейского Ханна, что означает "благосклонность", "храбрость", "сила".
Поздравления с Днем Анны
С Днем Анны я вас поздравляю,
Пускай святая бережет,
Пусть огонек добра и света
В душе скорей она зажжет.
Просите искренне и честно,
Услышан будет голос ваш,
Раскрасит вера ярким цветом
Прекрасный жизненный пейзаж.
Добра, любви вам и надежды,
Пусть Анна от беды хранит,
Пусть путь к смирению, исцелению
Для вас всегда будет открыт.
***
Пусть Ангел небесный
Тебя сохранит,
От глупых, нечестных
Людей защитит,
Не зря твое имя
Несет благодать,
Будь Богом любима
И смейся опять,
Сегодня, я знаю,
Грустить ведь нельзя,
И я поздравляю,
Анюта, тебя!
***
С Днем Анны я тебя сердечно поздравляю,
Святейший праздник вновь пришел.
Пусть Богородица от горя защищает,
Чтоб каждый день был легок, не тяжел.
Иоаким и Анна пусть повсюду
От горя и ненастий берегут.
Пусть будет жизнь твоя как чудо,
Где только счастье и успехи ждут.
***
Я в День Анны пожелаю
Благ житейских и добра,
Чтоб всегда тебя Святая
К счастью и любви вела.
Пусть она тебе поможет
Все желания воплотить,
В мире, кротости, смирении
И с надеждой в сердце жить.
***
Кристально чистых мыслей пожелаю,
Как ручеёк, бегущий средь дубов.
И Анна пусть семью оберегает,
Чтоб каждый домочадец был здоров!
И пусть твои мечтания в день Анны
Исполнятся все-все до одного.
И счастье будет рядом постоянно,
Чтоб почва не рождалась для тревог!
Ранее "Телеграф" писал, как поздравить близких с Рождеством 25 декабря.
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