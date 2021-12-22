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С Днем ангела Анны! Трогательные поздравления с именинами в стихах, прозе и открытках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Самым ярким качеством характера Анны является доброта.
Самым ярким качеством характера Анны является доброта.

Обязательно поздравьте всех знакомых Ань с праздником.

В среду, 22 декабря, согласно церковному календарю, православная церковь отмечает Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, что значит, что все девушки, которых назвали именем святой отмечают свои именины. 

Святая Анна родилась в I веке до нашей эры в Иерусалиме в семье священника. Анна была замужем за Иоакимом, у них долго не было детей. И только спустя 50 лет у них родилась дочь Мария, которая после родила Иисуса Христа.

Имя Анна — одно из самых распространенных в мире. Оно имеет древнееврейские корни, и в переводе с иврита оно означает "милость", "сила", "благодать", "храбрость". 

Девушки, которых назвали Аннами, очень веселые и общительные. Они легко идут на контакт, и могут поладить практически с каждым. Однако если Анны видят, что их добротой и бескорыстием нагло пользуются и злоупотребляют им, они могут и "ужалить". 

"Телеграф" поздравляет всех девушек, которых зовут Анна, и желает им всех благ. Мы собрали для вас самые красивые и трогательные поздравления с праздником, чтобы вы могли отправить всем своим знакомым. 

Поздравления с Днем ангела Анны в картинках

Поздравления с Днем ангела Анны в стихах и прозе

Не зря тебя Анной решили назвать,

Ведь в имени этом любовь, благодать!

В тебе есть заботливость и доброта,

Для близких ты, Анечка, просто мечта!

Пусть яркая внешность удачу несет,

Твой славный характер к успеху ведет,

Пусть каждый денек украшает задор,

Улыбки друзей и для счастья простор!

Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.

С днем рождения, Анюта!

В жизни всё пусть будет круто:

Дом, работа и семья —

Всем на зависть жизнь твоя!

Пусть карьера ввысь стремится,

Что задумаешь — свершится,

А каждый в жизни день грядущий

Будет лучше предыдущего!

Анюта, поздравляю тебя. Желаю всегда идти в верном направлении, постоянно принимать правильные решения, никогда не отказываться от своих желаний и идей, ни за что не упустить своего счастья. Успехов тебе, Анечка, и всех благ!

Анечка, Анюта, девушка-цветочек!

Я тебе желаю счастья и добра.

Пусть оберегает тебя твой ангелочек,

В жизни будет место всегда для волшебства.

Радости, здоровья, везенья и успеха,

Чтоб всегда сбывались все твои мечты.

Звонкого, веселого, искреннего смеха,

Мира и гармонии, нежности, любви!

Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!

Ты так прекрасна, милая Анюта,

Пускай блестят от радости глаза,

И дарит счастье каждая минута,

А сердце всегда верит в чудеса!

Пусть явью станут все твои мечты,

Чтобы улыбка на лице твоем сияла!

Тебе желаю безупречной красоты,

Чтоб ты, как будто роза, расцветала!

Пусть радость, везение и доброта нескончаемым потоком ворвутся в твою жизнь и поселятся в ней навсегда. Анна, а душа будет переполнена удовлетворением от свершенных дел и поступков. Пусть всегда утро начинается с отличнейшего настроения, а день проходит в приятной суете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько дней украинцы будут отдыхать в период новогодне-рождественских праздников.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #День Святой Анны #День Ангела Анны #День Анны #День Анны Зимней
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