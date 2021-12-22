С Днем ангела Анны! Трогательные поздравления с именинами в стихах, прозе и открытках

Обязательно поздравьте всех знакомых Ань с праздником.

В среду, 22 декабря, согласно церковному календарю, православная церковь отмечает Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, что значит, что все девушки, которых назвали именем святой отмечают свои именины.

Святая Анна родилась в I веке до нашей эры в Иерусалиме в семье священника. Анна была замужем за Иоакимом, у них долго не было детей. И только спустя 50 лет у них родилась дочь Мария, которая после родила Иисуса Христа.

Имя Анна — одно из самых распространенных в мире. Оно имеет древнееврейские корни, и в переводе с иврита оно означает "милость", "сила", "благодать", "храбрость".

Девушки, которых назвали Аннами, очень веселые и общительные. Они легко идут на контакт, и могут поладить практически с каждым. Однако если Анны видят, что их добротой и бескорыстием нагло пользуются и злоупотребляют им, они могут и "ужалить".

"Телеграф" поздравляет всех девушек, которых зовут Анна, и желает им всех благ. Мы собрали для вас самые красивые и трогательные поздравления с праздником, чтобы вы могли отправить всем своим знакомым.

Поздравления с Днем ангела Анны в картинках

Поздравления с Днем ангела Анны в стихах и прозе

Не зря тебя Анной решили назвать, Ведь в имени этом любовь, благодать! В тебе есть заботливость и доброта, Для близких ты, Анечка, просто мечта! Пусть яркая внешность удачу несет, Твой славный характер к успеху ведет, Пусть каждый денек украшает задор, Улыбки друзей и для счастья простор!

Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.

С днем рождения, Анюта! В жизни всё пусть будет круто: Дом, работа и семья — Всем на зависть жизнь твоя! Пусть карьера ввысь стремится, Что задумаешь — свершится, А каждый в жизни день грядущий Будет лучше предыдущего!

Анюта, поздравляю тебя. Желаю всегда идти в верном направлении, постоянно принимать правильные решения, никогда не отказываться от своих желаний и идей, ни за что не упустить своего счастья. Успехов тебе, Анечка, и всех благ!

Анечка, Анюта, девушка-цветочек! Я тебе желаю счастья и добра. Пусть оберегает тебя твой ангелочек, В жизни будет место всегда для волшебства. Радости, здоровья, везенья и успеха, Чтоб всегда сбывались все твои мечты. Звонкого, веселого, искреннего смеха, Мира и гармонии, нежности, любви!

Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!

Ты так прекрасна, милая Анюта, Пускай блестят от радости глаза, И дарит счастье каждая минута, А сердце всегда верит в чудеса! Пусть явью станут все твои мечты, Чтобы улыбка на лице твоем сияла! Тебе желаю безупречной красоты, Чтоб ты, как будто роза, расцветала!

Пусть радость, везение и доброта нескончаемым потоком ворвутся в твою жизнь и поселятся в ней навсегда. Анна, а душа будет переполнена удовлетворением от свершенных дел и поступков. Пусть всегда утро начинается с отличнейшего настроения, а день проходит в приятной суете.

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