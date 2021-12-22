С Днем ангела Анны! Трогательные поздравления с именинами в стихах, прозе и открытках
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Обязательно поздравьте всех знакомых Ань с праздником.
В среду, 22 декабря, согласно церковному календарю, православная церковь отмечает Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, что значит, что все девушки, которых назвали именем святой отмечают свои именины.
Святая Анна родилась в I веке до нашей эры в Иерусалиме в семье священника. Анна была замужем за Иоакимом, у них долго не было детей. И только спустя 50 лет у них родилась дочь Мария, которая после родила Иисуса Христа.
Имя Анна — одно из самых распространенных в мире. Оно имеет древнееврейские корни, и в переводе с иврита оно означает "милость", "сила", "благодать", "храбрость".
Девушки, которых назвали Аннами, очень веселые и общительные. Они легко идут на контакт, и могут поладить практически с каждым. Однако если Анны видят, что их добротой и бескорыстием нагло пользуются и злоупотребляют им, они могут и "ужалить".
"Телеграф" поздравляет всех девушек, которых зовут Анна, и желает им всех благ. Мы собрали для вас самые красивые и трогательные поздравления с праздником, чтобы вы могли отправить всем своим знакомым.
Поздравления с Днем ангела Анны в картинках
Поздравления с Днем ангела Анны в стихах и прозе
Не зря тебя Анной решили назвать,
Ведь в имени этом любовь, благодать!
В тебе есть заботливость и доброта,
Для близких ты, Анечка, просто мечта!
Пусть яркая внешность удачу несет,
Твой славный характер к успеху ведет,
Пусть каждый денек украшает задор,
Улыбки друзей и для счастья простор!
Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всей души! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.
С днем рождения, Анюта!
В жизни всё пусть будет круто:
Дом, работа и семья —
Всем на зависть жизнь твоя!
Пусть карьера ввысь стремится,
Что задумаешь — свершится,
А каждый в жизни день грядущий
Будет лучше предыдущего!
Анюта, поздравляю тебя. Желаю всегда идти в верном направлении, постоянно принимать правильные решения, никогда не отказываться от своих желаний и идей, ни за что не упустить своего счастья. Успехов тебе, Анечка, и всех благ!
Анечка, Анюта, девушка-цветочек!
Я тебе желаю счастья и добра.
Пусть оберегает тебя твой ангелочек,
В жизни будет место всегда для волшебства.
Радости, здоровья, везенья и успеха,
Чтоб всегда сбывались все твои мечты.
Звонкого, веселого, искреннего смеха,
Мира и гармонии, нежности, любви!
Анна, поздравляю с праздником! Желаю, чтобы ты всегда была уверена в себе, никогда не сомневалась в своих решениях, цвела и радовала окружающих своей красотой, добрым сердцем и щедрой душой. Будь счастлива ежесекундно, встречай удивительных людей, вдохновляйся окружающим миром и очаровывай своим шармом!
Ты так прекрасна, милая Анюта,
Пускай блестят от радости глаза,
И дарит счастье каждая минута,
А сердце всегда верит в чудеса!
Пусть явью станут все твои мечты,
Чтобы улыбка на лице твоем сияла!
Тебе желаю безупречной красоты,
Чтоб ты, как будто роза, расцветала!
Пусть радость, везение и доброта нескончаемым потоком ворвутся в твою жизнь и поселятся в ней навсегда. Анна, а душа будет переполнена удовлетворением от свершенных дел и поступков. Пусть всегда утро начинается с отличнейшего настроения, а день проходит в приятной суете.
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