Короткие поздравления с Крещением Господним: открытки и стихи на украинском языке
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Крещение — один из наиболее важных праздников православной церкви.
Согласно Евангелию, 19 января (6 января по старому стилю) произошло Крещение 30-летнего Иисуса Христа в священной реке Иордан Иоанном Предтечей, которого также называют Крестителем. Поэтому в этот день христиане отмечают один из самых важных церковных праздников — Крещение Господне.
Главными традициями этого праздника является освящение воды, а также ныряние в ополонку. Люди верят, что в Крещение вода обладает магическими свойствами, поэтому, чтобы очистить душу от грехов, нужно погрузиться в водоем, где проходит церковная служба.
"Телеграф поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником, а чтобы вы могли поздравить своих близких и знакомых, мы собрали самые красивые короткие поздравления на украинском языке в картинках, открытках, стихах и прозе.
Поздравления Крещением Господним в картинках и открытках
Короткие поздравления с Крещением Господним на украинском языке
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!
***
Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам усім здоровим,
Вітаю вас із Хрещенням Христовим!
***
З Хрещенням Господнім вітаю
І благодаті дому я бажаю,
Нехай геть йдуть біди і негоди,
А залишається мир в душі і злагоді!
***
Поспішаю привітати з Хрещенням Господнім! Нехай цього дня вода змиє всі нещастя і напасті. Господь збереже і допоможе у всіх починаннях.
***
Водохреща на порозі,
Вас від серця я вітаю,
Миру, злагоди і віри
Вам сьогодні я бажаю!
***
Хай вода священна нині
Змиє ваші всі гріхи,
Хай Господь для вас відкриє
Лише праведні шляхи!
***
На Водохреща вам бажаю миру, щастя,
Добрих і прекрасних літ,
Хай Господь оберігає
Від проблем вас і від бід!
***
На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.
Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).
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