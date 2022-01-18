Короткие поздравления с Крещением Господним: открытки и стихи на украинском языке

Крещение — один из наиболее важных праздников православной церкви.

Согласно Евангелию, 19 января (6 января по старому стилю) произошло Крещение 30-летнего Иисуса Христа в священной реке Иордан Иоанном Предтечей, которого также называют Крестителем. Поэтому в этот день христиане отмечают один из самых важных церковных праздников — Крещение Господне.

Главными традициями этого праздника является освящение воды, а также ныряние в ополонку. Люди верят, что в Крещение вода обладает магическими свойствами, поэтому, чтобы очистить душу от грехов, нужно погрузиться в водоем, где проходит церковная служба.

"Телеграф поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником, а чтобы вы могли поздравить своих близких и знакомых, мы собрали самые красивые короткие поздравления на украинском языке в картинках, открытках, стихах и прозе.

Поздравления Крещением Господним в картинках и открытках

Короткие поздравления с Крещением Господним на украинском языке

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом, Зігріє щедрівка вам серце теплом, Хай радість, достаток наповнять ваш дім, Оселяться щастя та спокій у нім! Христос Хрещається!

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Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам усім здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

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З Хрещенням Господнім вітаю І благодаті дому я бажаю, Нехай геть йдуть біди і негоди, А залишається мир в душі і злагоді!

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Поспішаю привітати з Хрещенням Господнім! Нехай цього дня вода змиє всі нещастя і напасті. Господь збереже і допоможе у всіх починаннях.

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Водохреща на порозі, Вас від серця я вітаю, Миру, злагоди і віри Вам сьогодні я бажаю!

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Хай вода священна нині

Змиє ваші всі гріхи,

Хай Господь для вас відкриє

Лише праведні шляхи!

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На Водохреща вам бажаю миру, щастя, Добрих і прекрасних літ, Хай Господь оберігає Від проблем вас і від бід!

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На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).