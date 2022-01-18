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Короткі привітання з Хрещенням Господнім: листівки та вірші українською

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Головна традиція Хрещення Господнє — купання в освяченому ополонці
Головна традиція Хрещення Господнє — купання в освяченому ополонці

Хрещення — одне з найважливіших свят православної церкви.

Відповідно до Євангелія, 19 січня (6 січня за старим стилем) відбулося Хрещення 30-річного Ісуса Христа у священній річці Йордан Іоанном Предтечею, якого також називають Хрестителем. Тому в цей день християни відзначають одне з найважливіших церковних свят — Хрещення Господнє.

Головними традиціями цього свята є освячення води, а також пірнання в ополонку. Люди вірять, що в Водохреща вода має магічні властивості, тому, щоб очистити душу від гріхів, потрібно зануритися у водойму, де проходить церковна служба.

"Телеграф вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом, а щоб ви могли привітати своїх близьких та знайомих, ми зібрали найкрасивіші короткі привітання українською мовою у картинках, листівках, віршах та прозі.

Привітання з Хрещенням Господнім у картинках та листівках

Короткі привітання з Хрещенням Господнім українською мовою

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

***

Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам усім здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

***

З Хрещенням Господнім вітаю

І благодаті дому я бажаю,

Нехай геть йдуть біди і негоди,

А залишається мир в душі і злагоді!

***

Поспішаю привітати з Хрещенням Господнім! Нехай цього дня вода змиє всі нещастя і напасті. Господь збереже і допоможе у всіх починаннях.

***

Водохреща на порозі,

Вас від серця я вітаю,

Миру, злагоди і віри

Вам сьогодні я бажаю!

***

Хай вода священна нині

Змиє ваші всі гріхи,

Хай Господь для вас відкриє

Лише праведні шляхи!

***

На Водохреща вам бажаю миру, щастя,

Добрих і прекрасних літ,

Хай Господь оберігає

Від проблем вас і від бід!

***

На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Хрещення #Листівки #Господнє Хрещення #Хрещення Господнє
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