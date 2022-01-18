Короткі привітання з Хрещенням Господнім: листівки та вірші українською
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Хрещення — одне з найважливіших свят православної церкви.
Відповідно до Євангелія, 19 січня (6 січня за старим стилем) відбулося Хрещення 30-річного Ісуса Христа у священній річці Йордан Іоанном Предтечею, якого також називають Хрестителем. Тому в цей день християни відзначають одне з найважливіших церковних свят — Хрещення Господнє.
Головними традиціями цього свята є освячення води, а також пірнання в ополонку. Люди вірять, що в Водохреща вода має магічні властивості, тому, щоб очистити душу від гріхів, потрібно зануритися у водойму, де проходить церковна служба.
"Телеграф вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом, а щоб ви могли привітати своїх близьких та знайомих, ми зібрали найкрасивіші короткі привітання українською мовою у картинках, листівках, віршах та прозі.
Привітання з Хрещенням Господнім у картинках та листівках
Короткі привітання з Хрещенням Господнім українською мовою
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!
***
Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам усім здоровим,
Вітаю вас із Хрещенням Христовим!
***
З Хрещенням Господнім вітаю
І благодаті дому я бажаю,
Нехай геть йдуть біди і негоди,
А залишається мир в душі і злагоді!
***
Поспішаю привітати з Хрещенням Господнім! Нехай цього дня вода змиє всі нещастя і напасті. Господь збереже і допоможе у всіх починаннях.
***
Водохреща на порозі,
Вас від серця я вітаю,
Миру, злагоди і віри
Вам сьогодні я бажаю!
***
Хай вода священна нині
Змиє ваші всі гріхи,
Хай Господь для вас відкриє
Лише праведні шляхи!
***
На Водохреща вам бажаю миру, щастя,
Добрих і прекрасних літ,
Хай Господь оберігає
Від проблем вас і від бід!
***
На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.
Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).
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