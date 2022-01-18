Короткі привітання з Хрещенням Господнім: листівки та вірші українською

Хрещення — одне з найважливіших свят православної церкви.

Відповідно до Євангелія, 19 січня (6 січня за старим стилем) відбулося Хрещення 30-річного Ісуса Христа у священній річці Йордан Іоанном Предтечею, якого також називають Хрестителем. Тому в цей день християни відзначають одне з найважливіших церковних свят — Хрещення Господнє.

Головними традиціями цього свята є освячення води, а також пірнання в ополонку. Люди вірять, що в Водохреща вода має магічні властивості, тому, щоб очистити душу від гріхів, потрібно зануритися у водойму, де проходить церковна служба.

"Телеграф вітає всіх своїх читачів із цим світлим святом, а щоб ви могли привітати своїх близьких та знайомих, ми зібрали найкрасивіші короткі привітання українською мовою у картинках, листівках, віршах та прозі.

Привітання з Хрещенням Господнім у картинках та листівках

Короткі привітання з Хрещенням Господнім українською мовою

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом, Зігріє щедрівка вам серце теплом, Хай радість, достаток наповнять ваш дім, Оселяться щастя та спокій у нім! Христос Хрещається!

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Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам усім здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

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З Хрещенням Господнім вітаю І благодаті дому я бажаю, Нехай геть йдуть біди і негоди, А залишається мир в душі і злагоді!

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Поспішаю привітати з Хрещенням Господнім! Нехай цього дня вода змиє всі нещастя і напасті. Господь збереже і допоможе у всіх починаннях.

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Водохреща на порозі, Вас від серця я вітаю, Миру, злагоди і віри Вам сьогодні я бажаю!

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Хай вода священна нині

Змиє ваші всі гріхи,

Хай Господь для вас відкриє

Лише праведні шляхи!

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На Водохреща вам бажаю миру, щастя, Добрих і прекрасних літ, Хай Господь оберігає Від проблем вас і від бід!

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На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).