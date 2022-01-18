Укр

С Крещением 2022! Яркие поздравления в стихах, картинках, открытках и видеопоздравлениях

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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В Крещение совершается Великое водоосвящение
В Крещение совершается Великое водоосвящение

Крещение Господне – это один из главных праздников для православной церкви.

Крещение Господне или Святое Богоявление — это светлый церковный праздник, который отмечается 19 января. Согласно Евангелию, в этот день Иисус окрестился в водах реки Иордан, после чего к нему спустился Святой Дух, которых известил народ, что перед ними стоит сын Божий.

Поэтому, крещенские купания — это одна из самых важных традиций праздника. Считается, что во время погружения в воду смываются все земные грехи и болезни.

Обязательно поздравьте своих родных и близких со светлым праздником Крещения Господня. "Телеграф" составил подборке красивых поздравлений в стихах, открытках и видео.

Поздравления с Крещением в картинках и открытках

Поздравления с Крещением в стихах

С Крещением Господним

Тебя я поздравляю.

Здоровья, счастья, света

От всей души желаю.

Водичкой освященной

Пусть смоет с сердца тяжесть,

Оставив лишь надежду,

Любовь, большую радость.

Пускай горящей свечкой

В душе пылает вера.

Живи с молитвой к Богу,

Ему свою жизнь вверя.

***

В крещенье Господне, святою водицей,

Я всем вам родные желаю умыться.

Уйдут все болезни, станет чистой душа,

На чудо способна святая вода.

Я в праздник святой вам желаю добра,

Света, уюта, простого тепла.

Счастья, здоровья и много любви.

Пусть мир в ваших душах Господь сохранит.

***

Пусть чистая крещенская вода

С тебя все беды смоет и болезни,

К тебе придет пусть счастье навсегда,

Пусть станет жизнь прекрасней и чудесней!

Пусть сбудутся все-все твои мечты,

Пускай тебя твой Ангел охраняет,

Будь под покровом Всецарицы ты!

С Крещением тебя я поздравляю!

***

Пусть в праздник Господнего Крещения

Придут в твой дом достаток и тепло.

Пускай пошлет Господь благословение,

Добро и счастье пусть прогонят зло!

Пусть ангелы с небес подарят сказку,

Любовь на крыльях принесут тебе,

Чтоб заиграла жизнь вдруг яркой краской,

Чтоб стало больше радостей в судьбе!

***

Вам в крещенские морозы,

Поспешу я пожелать,

Чтоб покинули угрозы,

И была лишь благодать.

На Крещение Господне,

Сбудутся пусть все мечты,

Чтобы в жизни, в вашей только

Всё исполнились мечты!

Видеопоздравления с Крещением

Красочные поздравления с Крещением Господним на украинском языке по ссылке.

Теги:
#Поздравления #Картинки #Крещение #Открытки #Господнее Крещение #Крещение Господне
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