С Крещением 2022! Яркие поздравления в стихах, картинках, открытках и видеопоздравлениях
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Крещение Господне – это один из главных праздников для православной церкви.
Крещение Господне или Святое Богоявление — это светлый церковный праздник, который отмечается 19 января. Согласно Евангелию, в этот день Иисус окрестился в водах реки Иордан, после чего к нему спустился Святой Дух, которых известил народ, что перед ними стоит сын Божий.
Поэтому, крещенские купания — это одна из самых важных традиций праздника. Считается, что во время погружения в воду смываются все земные грехи и болезни.
Обязательно поздравьте своих родных и близких со светлым праздником Крещения Господня. "Телеграф" составил подборке красивых поздравлений в стихах, открытках и видео.
Поздравления с Крещением в картинках и открытках
Поздравления с Крещением в стихах
С Крещением Господним
Тебя я поздравляю.
Здоровья, счастья, света
От всей души желаю.
Водичкой освященной
Пусть смоет с сердца тяжесть,
Оставив лишь надежду,
Любовь, большую радость.
Пускай горящей свечкой
В душе пылает вера.
Живи с молитвой к Богу,
Ему свою жизнь вверя.
***
В крещенье Господне, святою водицей,
Я всем вам родные желаю умыться.
Уйдут все болезни, станет чистой душа,
На чудо способна святая вода.
Я в праздник святой вам желаю добра,
Света, уюта, простого тепла.
Счастья, здоровья и много любви.
Пусть мир в ваших душах Господь сохранит.
***
Пусть чистая крещенская вода
С тебя все беды смоет и болезни,
К тебе придет пусть счастье навсегда,
Пусть станет жизнь прекрасней и чудесней!
Пусть сбудутся все-все твои мечты,
Пускай тебя твой Ангел охраняет,
Будь под покровом Всецарицы ты!
С Крещением тебя я поздравляю!
***
Пусть в праздник Господнего Крещения
Придут в твой дом достаток и тепло.
Пускай пошлет Господь благословение,
Добро и счастье пусть прогонят зло!
Пусть ангелы с небес подарят сказку,
Любовь на крыльях принесут тебе,
Чтоб заиграла жизнь вдруг яркой краской,
Чтоб стало больше радостей в судьбе!
***
Вам в крещенские морозы,
Поспешу я пожелать,
Чтоб покинули угрозы,
И была лишь благодать.
На Крещение Господне,
Сбудутся пусть все мечты,
Чтобы в жизни, в вашей только
Всё исполнились мечты!
Видеопоздравления с Крещением
Красочные поздравления с Крещением Господним на украинском языке по ссылке.
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