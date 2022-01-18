С Крещением 2022! Яркие поздравления в стихах, картинках, открытках и видеопоздравлениях

Крещение Господне – это один из главных праздников для православной церкви.

Крещение Господне или Святое Богоявление — это светлый церковный праздник, который отмечается 19 января. Согласно Евангелию, в этот день Иисус окрестился в водах реки Иордан, после чего к нему спустился Святой Дух, которых известил народ, что перед ними стоит сын Божий.

Поэтому, крещенские купания — это одна из самых важных традиций праздника. Считается, что во время погружения в воду смываются все земные грехи и болезни.

Обязательно поздравьте своих родных и близких со светлым праздником Крещения Господня. "Телеграф" составил подборке красивых поздравлений в стихах, открытках и видео.

Поздравления с Крещением в картинках и открытках

Поздравления с Крещением в стихах

С Крещением Господним Тебя я поздравляю. Здоровья, счастья, света От всей души желаю. Водичкой освященной Пусть смоет с сердца тяжесть, Оставив лишь надежду, Любовь, большую радость. Пускай горящей свечкой В душе пылает вера. Живи с молитвой к Богу, Ему свою жизнь вверя.

***

В крещенье Господне, святою водицей,

Я всем вам родные желаю умыться.

Уйдут все болезни, станет чистой душа,

На чудо способна святая вода.

Я в праздник святой вам желаю добра,

Света, уюта, простого тепла.

Счастья, здоровья и много любви.

Пусть мир в ваших душах Господь сохранит.

***

Пусть чистая крещенская вода С тебя все беды смоет и болезни, К тебе придет пусть счастье навсегда, Пусть станет жизнь прекрасней и чудесней! Пусть сбудутся все-все твои мечты, Пускай тебя твой Ангел охраняет, Будь под покровом Всецарицы ты! С Крещением тебя я поздравляю!

***

Пусть в праздник Господнего Крещения

Придут в твой дом достаток и тепло.

Пускай пошлет Господь благословение,

Добро и счастье пусть прогонят зло!

Пусть ангелы с небес подарят сказку,

Любовь на крыльях принесут тебе,

Чтоб заиграла жизнь вдруг яркой краской,

Чтоб стало больше радостей в судьбе!

***

Вам в крещенские морозы, Поспешу я пожелать, Чтоб покинули угрозы, И была лишь благодать. На Крещение Господне, Сбудутся пусть все мечты, Чтобы в жизни, в вашей только Всё исполнились мечты!

Видеопоздравления с Крещением

Красочные поздравления с Крещением Господним на украинском языке по ссылке.