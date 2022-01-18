З Хрещенням 2022! Яскраві привітання у віршах, картинках, листівках та відеовітаннях
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Хрещення Господнє – це одне з головних свят для православної церкви.
Хрещення Господнє або Святе Богоявлення – це світле церковне свято, яке відзначається 19 січня. Відповідно до Євангелія, в цей день Ісус охрестився у водах річки Йордан, після чого до нього спустився Святий Дух, який повідомив народ, що перед ними стоїть син Божий.
Тому хрещенські купання — це одна з найважливіших традицій свята. Вважається, що під час занурення у воду змиваються всі земні гріхи та хвороби.
Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких зі світлим святом Хрещення Господнього. "Телеграф" склав добірку гарних привітань у віршах, листівках та відео.
Привітання з Водохрещем у картинках та листівках
Привітання з Водохрещем у віршах
Прийміть мої вітання з Водохрещем!
Здоров'я ваше буде хай, як сталь.
Хай з Богом буде вам завжди безпечно,
Хай не приходить у ваш дім печаль.
І благодать Господня нехай світить
На довгому життєвому шляху.
Нехай будуть щасливі ваші діти,
І ангел береже сім’ю усю!
***
В ополонку вскочити сьогодні
Вас запрошую сердечно.
Водохреще хай відкриє
Путь у щастя безкінечний.
Змиє хай вода священна
Смуток, горе і образи,
Хай світлішим стане шлях
Після купелі одразу.
***
Нехай у вашій хатинці радість панує,
А Господь вам щасливе життя подарує,
Бажаю, щоб мали ви достатньо здоров’я,
І яскравих, потужних життєвих сил,
Бажаю, щоб кожен день від сьогодні,
Одну лиш радість приносив!
***
Нехай Господнє Хрещення у хату
принесе вам щастячка багато,
Розбурхає у кожному надії,
А щастям та добром весь дім засіє,
Нехай водиця вас окропить любов’ю,
А діточкам та дорослим подарує здоров’я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
***
Сьогодні свята водичка білить личка,
а ангелочок бажає, щоб ви були здорові!
Бажаємо на Водохреща весь рік зла не знати!
І бажаєм, щоб ваша родина жила щасливо!
Рано-вранці, на світанні
Христос хрестився в річці Йордані!
Відеопривітання з Водохрещем
Барвисті вітання з Хрещенням Господнім українською мовою за посиланням.
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