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З Хрещенням 2022! Яскраві привітання у віршах, картинках, листівках та відеовітаннях

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У Водохреща відбувається Велике водоосвячення
У Водохреща відбувається Велике водоосвячення

Хрещення Господнє – це одне з головних свят для православної церкви.

Хрещення Господнє або Святе Богоявлення – це світле церковне свято, яке відзначається 19 січня. Відповідно до Євангелія, в цей день Ісус охрестився у водах річки Йордан, після чого до нього спустився Святий Дух, який повідомив народ, що перед ними стоїть син Божий.

Тому хрещенські купання — це одна з найважливіших традицій свята. Вважається, що під час занурення у воду змиваються всі земні гріхи та хвороби.

Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких зі світлим святом Хрещення Господнього. "Телеграф" склав добірку гарних привітань у віршах, листівках та відео.

Привітання з Водохрещем у картинках та листівках

Привітання з Водохрещем у віршах

Прийміть мої вітання з Водохрещем!

Здоров'я ваше буде хай, як сталь.

Хай з Богом буде вам завжди безпечно,

Хай не приходить у ваш дім печаль.

І благодать Господня нехай світить

На довгому життєвому шляху.

Нехай будуть щасливі ваші діти,

І ангел береже сім’ю усю!

***

В ополонку вскочити сьогодні

Вас запрошую сердечно.

Водохреще хай відкриє

Путь у щастя безкінечний.

Змиє хай вода священна

Смуток, горе і образи,

Хай світлішим стане шлях

Після купелі одразу.

***

Нехай у вашій хатинці радість панує,

А Господь вам щасливе життя подарує,

Бажаю, щоб мали ви достатньо здоров’я,

І яскравих, потужних життєвих сил,

Бажаю, щоб кожен день від сьогодні,

Одну лиш радість приносив!

***

Нехай Господнє Хрещення у хату

принесе вам щастячка багато,

Розбурхає у кожному надії,

А щастям та добром весь дім засіє,

Нехай водиця вас окропить любов’ю,

А діточкам та дорослим подарує здоров’я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Сьогодні свята водичка білить личка,

а ангелочок бажає, щоб ви були здорові!

Бажаємо на Водохреща весь рік зла не знати!

І бажаєм, щоб ваша родина жила щасливо!

Рано-вранці, на світанні

Христос хрестився в річці Йордані!

Відеопривітання з Водохрещем

Барвисті вітання з Хрещенням Господнім українською мовою за посиланням.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Хрещення #Листівки #Господнє Хрещення #Хрещення Господнє
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