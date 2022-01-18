З Хрещенням 2022! Яскраві привітання у віршах, картинках, листівках та відеовітаннях

Хрещення Господнє – це одне з головних свят для православної церкви.

Хрещення Господнє або Святе Богоявлення – це світле церковне свято, яке відзначається 19 січня. Відповідно до Євангелія, в цей день Ісус охрестився у водах річки Йордан, після чого до нього спустився Святий Дух, який повідомив народ, що перед ними стоїть син Божий.

Тому хрещенські купання — це одна з найважливіших традицій свята. Вважається, що під час занурення у воду змиваються всі земні гріхи та хвороби.

Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких зі світлим святом Хрещення Господнього. "Телеграф" склав добірку гарних привітань у віршах, листівках та відео.

Привітання з Водохрещем у картинках та листівках

Привітання з Водохрещем у віршах

Прийміть мої вітання з Водохрещем! Здоров'я ваше буде хай, як сталь. Хай з Богом буде вам завжди безпечно, Хай не приходить у ваш дім печаль. І благодать Господня нехай світить На довгому життєвому шляху. Нехай будуть щасливі ваші діти, І ангел береже сім’ю усю!

***

В ополонку вскочити сьогодні

Вас запрошую сердечно.

Водохреще хай відкриє

Путь у щастя безкінечний.

Змиє хай вода священна

Смуток, горе і образи,

Хай світлішим стане шлях

Після купелі одразу.

***

Нехай у вашій хатинці радість панує, А Господь вам щасливе життя подарує, Бажаю, щоб мали ви достатньо здоров’я, І яскравих, потужних життєвих сил, Бажаю, щоб кожен день від сьогодні, Одну лиш радість приносив!

***

Нехай Господнє Хрещення у хату

принесе вам щастячка багато,

Розбурхає у кожному надії,

А щастям та добром весь дім засіє,

Нехай водиця вас окропить любов’ю,

А діточкам та дорослим подарує здоров’я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Сьогодні свята водичка білить личка, а ангелочок бажає, щоб ви були здорові! Бажаємо на Водохреща весь рік зла не знати! І бажаєм, щоб ваша родина жила щасливо! Рано-вранці, на світанні Христос хрестився в річці Йордані!

Відеопривітання з Водохрещем

Барвисті вітання з Хрещенням Господнім українською мовою за посиланням.