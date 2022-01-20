С днем Иоанна Крестителя! Душевные поздравления в картинках и видео
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Пророк Иоанн Креститель – после Девы Марии самый чтимый святой
Традиционно 20 января, сразу после Крещения Господнего, православные христиане отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна. Святой Предтеча Иоанн — величайший из пророков, который завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.
Напомним, что именно от святого Иоанна народ узнал о рождении сына Божьего, а также он крестил 30-летнего Иисуса Христа в водах реки Иордан и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.
"Телеграф" подготовил для своих читателей красивые поздравления с праздником в открытках и видео, которые вы сможете отправить своим родным и близким.
Поздравления с днем Иоанна Крестителя в картинках
Видеопоздравления с днем Иоанна Крестителя
Добавим, что после праздника Крещение Господне и Собора Предтечи в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).
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