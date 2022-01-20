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С днем Иоанна Крестителя! Душевные поздравления в картинках и видео

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Свою жизнь святой Иоанн Предтеча завершил мученически
Свою жизнь святой Иоанн Предтеча завершил мученически

Про­рок Иоанн Кре­сти­тель – по­сле Де­вы Ма­рии са­мый чти­мый свя­той

Традиционно 20 января, сразу после Крещения Господнего, православные христиане отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна. Святой Предтеча Иоанн — величайший из пророков, который завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.

Напомним, что именно от святого Иоанна народ узнал о рождении сына Божьего, а также он крестил 30-летнего Иисуса Христа в водах реки Иордан и сви­де­тель­ство­вал та­ин­ствен­ное Яв­ле­ние Пре­свя­той Тро­и­цы в день Кре­ще­ния Спа­си­те­ля.

"Телеграф" подготовил для своих читателей красивые поздравления с праздником в открытках и видео, которые вы сможете отправить своим родным и близким.

Поздравления с днем Иоанна Крестителя в картинках

Видеопоздравления с днем Иоанна Крестителя

Добавим, что после праздника Крещение Господне и Собора Предтечи в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).

Теги:
#Поздравления #Иоанн Предтеча #Собор Предтечи #Святой Иоанн Предтеча
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