З днем Іоанна Хрестителя! Душевні привітання у картинках та відео

Пророк Іоанн Хреститель – після Діви Марії найшанованіший святий

Традиційно 20 січня, одразу після Хрещення Господнього, православні християни відзначають Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Святий Предтеча Іоанн є великим пророком, який завершує історію Церкви Старозавітної і відкриває епоху Нового Завіту.

Нагадаємо, що саме від святого Іоанна народ дізнався про народження сина Божого, а також він хрестив 30-річного Ісуса Христа у водах річки Йордан і свідчив про таємниче Явлення Пресвятої Трійці в день Хрещення Спасителя.

"Телеграф" підготував для своїх читачів красиві привітання зі святом у листівках та відео, які ви зможете надіслати своїм рідним та близьким.

Привітання з днем Іоанна Хрестителя у картинках

Відеопривітання з днем Іоанна Хрестителя

Додамо, що після свята Хрещення Господнього та Собору Предтечі в Україні у січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).