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Именины Ивана: трогательные поздравления в открытках, картинках и видео

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Иван — распространённое у славян и некоторых других народов мужское имя Новость обновлена 20 января 2022, 07:47
Иван — распространённое у славян и некоторых других народов мужское имя

Именины Ивана отмечают несколько раз в году.

В четверг, 20 января, все Иваны отмечают свой день ангела. Их небесным покровителем является пророк Иван Предтечи, и 20 января празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господнего. Отметим, что святой Иоанн — один из самых почитаемых святых.

Имя Иван в буквальном переводе с древнееврейского языка означает "будет помилован", а в библейском контексте — "Бог помиловал", "Бог смилостивился", "милость Божья". Это довольно распространенное во всем мире имя, которое встречается во многих странах, но в разных формах: Джон, Йохан, Хуан, Иоганн, Иоанн и т.д.

В честь именин Иванов "Телеграф" подобрал красивые открытки, картинки, поздравления в стихах и видео.

Поздравления с именинами Ивана в картинках

Поздравления с именинами Ивана в стихах

Иван, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надёжные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонною всегда судьба.

С днём ангела тебя, Иван, поздравить рады,

Пускай исчезнут на твоём пути все преграды,

Пускай дорога жизни будет светлой и красивой,

Пускай судьба твоя будет самой счастливой.

Пусть все мечты твои сбываются,

Пусть все обиды забываются,

Пусть каждый день приносит вдохновенье,

Пускай отличным будет настроенье.

В День Ангела особый, важный,

Хочу тебе сказать я честно,

Ты верный друг, умный, отважный,

Давно мне это уж известно.

С именинами, Иван!

Ваня, в светлый праздник именин,

Ты от всех нас поздравления прими.

Пусть обходят стороной ненастья,

И летишь по жизни ты на крыльях счастья.

Иван — дар Бога. Имя дорогое.

Всегда его с достоинством носи.

Оно гораздо чаще, чем другое,

Встречается повсюду на Руси.

Иван — дар Бога. Таковым и будь ты,

Дар Бога разделяя меж людьми

И щедро в человеческие судьбы

Неся собой отраду, свет и мир.

С днем ангела Ваню поздравить

С тобой мы сегодня спешим,

И честность, и доблесть прославить

Сегодня всем сердцем хотим.

Семья пусть тобою гордится,

И в жизни пускай повезет,

Желаю скорее влюбиться,

Пусть сердце от счастья поет!

Видеопоздравления

Красочные поздравления с Собором Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна также можно найти по ссылке.

Теги:
#Поздравления #День ангела #Именины #Именины Ивана #День Ангела Ивана
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