Именины Ивана: трогательные поздравления в открытках, картинках и видео

Именины Ивана отмечают несколько раз в году.

В четверг, 20 января, все Иваны отмечают свой день ангела. Их небесным покровителем является пророк Иван Предтечи, и 20 января празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господнего. Отметим, что святой Иоанн — один из самых почитаемых святых.

Имя Иван в буквальном переводе с древнееврейского языка означает "будет помилован", а в библейском контексте — "Бог помиловал", "Бог смилостивился", "милость Божья". Это довольно распространенное во всем мире имя, которое встречается во многих странах, но в разных формах: Джон, Йохан, Хуан, Иоганн, Иоанн и т.д.

В честь именин Иванов "Телеграф" подобрал красивые открытки, картинки, поздравления в стихах и видео.

Поздравления с именинами Ивана в картинках

Поздравления с именинами Ивана в стихах

Иван, желаем, чтоб преграды Бежали прочь с твоих дорог, Чтоб все желанья исполнялись, Победы все дались легко. Пускай по жизни лишь удача И оптимизм с тобой идут. Любовь родных – твоя награда – Подарит радость и уют.

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надёжные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонною всегда судьба.

С днём ангела тебя, Иван, поздравить рады, Пускай исчезнут на твоём пути все преграды, Пускай дорога жизни будет светлой и красивой, Пускай судьба твоя будет самой счастливой. Пусть все мечты твои сбываются, Пусть все обиды забываются, Пусть каждый день приносит вдохновенье, Пускай отличным будет настроенье.

В День Ангела особый, важный,

Хочу тебе сказать я честно,

Ты верный друг, умный, отважный,

Давно мне это уж известно.

С именинами, Иван!

Ваня, в светлый праздник именин, Ты от всех нас поздравления прими. Пусть обходят стороной ненастья, И летишь по жизни ты на крыльях счастья.

Иван — дар Бога. Имя дорогое.

Всегда его с достоинством носи.

Оно гораздо чаще, чем другое,

Встречается повсюду на Руси.

Иван — дар Бога. Таковым и будь ты,

Дар Бога разделяя меж людьми

И щедро в человеческие судьбы

Неся собой отраду, свет и мир.

С днем ангела Ваню поздравить С тобой мы сегодня спешим, И честность, и доблесть прославить Сегодня всем сердцем хотим. Семья пусть тобою гордится, И в жизни пускай повезет, Желаю скорее влюбиться, Пусть сердце от счастья поет!

Видеопоздравления

Красочные поздравления с Собором Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна также можно найти по ссылке.