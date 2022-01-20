Именины Ивана: трогательные поздравления в открытках, картинках и видео
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Именины Ивана отмечают несколько раз в году.
В четверг, 20 января, все Иваны отмечают свой день ангела. Их небесным покровителем является пророк Иван Предтечи, и 20 января празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господнего. Отметим, что святой Иоанн — один из самых почитаемых святых.
Имя Иван в буквальном переводе с древнееврейского языка означает "будет помилован", а в библейском контексте — "Бог помиловал", "Бог смилостивился", "милость Божья". Это довольно распространенное во всем мире имя, которое встречается во многих странах, но в разных формах: Джон, Йохан, Хуан, Иоганн, Иоанн и т.д.
В честь именин Иванов "Телеграф" подобрал красивые открытки, картинки, поздравления в стихах и видео.
Поздравления с именинами Ивана в картинках
Поздравления с именинами Ивана в стихах
Иван, желаем, чтоб преграды
Бежали прочь с твоих дорог,
Чтоб все желанья исполнялись,
Победы все дались легко.
Пускай по жизни лишь удача
И оптимизм с тобой идут.
Любовь родных – твоя награда –
Подарит радость и уют.
Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,
Пускай печаль твой адрес забывает,
Пусть горе без оглядки от тебя бежит,
Пускай друзья надёжные окружают.
Ваня, с именинами тебя поздравляем,
Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,
Всех благ тебе, достатка и добра,
Пусть будет благосклонною всегда судьба.
С днём ангела тебя, Иван, поздравить рады,
Пускай исчезнут на твоём пути все преграды,
Пускай дорога жизни будет светлой и красивой,
Пускай судьба твоя будет самой счастливой.
Пусть все мечты твои сбываются,
Пусть все обиды забываются,
Пусть каждый день приносит вдохновенье,
Пускай отличным будет настроенье.
В День Ангела особый, важный,
Хочу тебе сказать я честно,
Ты верный друг, умный, отважный,
Давно мне это уж известно.
С именинами, Иван!
Ваня, в светлый праздник именин,
Ты от всех нас поздравления прими.
Пусть обходят стороной ненастья,
И летишь по жизни ты на крыльях счастья.
Иван — дар Бога. Имя дорогое.
Всегда его с достоинством носи.
Оно гораздо чаще, чем другое,
Встречается повсюду на Руси.
Иван — дар Бога. Таковым и будь ты,
Дар Бога разделяя меж людьми
И щедро в человеческие судьбы
Неся собой отраду, свет и мир.
С днем ангела Ваню поздравить
С тобой мы сегодня спешим,
И честность, и доблесть прославить
Сегодня всем сердцем хотим.
Семья пусть тобою гордится,
И в жизни пускай повезет,
Желаю скорее влюбиться,
Пусть сердце от счастья поет!
Видеопоздравления
Красочные поздравления с Собором Предтечи и Крестителя Господнего Иоанна также можно найти по ссылке.
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