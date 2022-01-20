Іменини Івана: зворушливі привітання у листівках, картинках та відео
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 50
Іменини Івана відзначають кілька разів на рік.
У четвер, 20 січня, усі Івани відзначають свій день янгола. Їх небесним покровителем є пророк Іван Предтечі, і 20 січня святкується Собор Предтечі та Хрестителя Господнього. Зазначимо, що святий Іоанн — один із найшанованіших святих.
Ім’я Іван у буквальному перекладі з давньоєврейської мови означає "буде помилований", а в біблійному контексті — "Бог помилував", "Бог змилостивився", "милість Божа". Це досить поширене у всьому світі ім’я, яке зустрічається у багатьох країнах, але у різних формах: Джон, Йохан, Хуан, Йоганн, Іоанн тощо.
На честь іменин Іванов "Телеграф" підібрав гарні листівки, картинки, вітання у віршах та відео.
Привітання з іменинами Івана у картинках
Привітання з іменинами Івана у віршах
Сьогодні, цієї погожої днини,
Святкують Івани свої іменини!
Це свято приємне, хороше для всіх,
Бо кожен вітає Іванів своїх!
І я тебе, Ваня, сьогодні вітаю,
Наснаги й здоров’я міцного бажаю,
Хай буде твій настрій чудовим завжди,
Життєвою стежкою впевнено йди!
Прийми, Іване, щирі привітання,
Хай буде все, що треба, у житті,
Від нас тобі – найкращі побажання,
Нехай щастить тобі у майбутті!
Бажаємо удачі і натхнення,
Здоров’я, процвітання, перемог,
Нехай щасливим буде сьогодення,
І хай з тобою завжди буде Бог!
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
Щодня та щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел покровитель!
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Іване,
Прийми привітання!
Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
Відеопривітання
Барвисті вітання з Собором Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна також можна знайти за посиланням.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-