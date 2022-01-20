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Іменини Івана: зворушливі привітання у листівках, картинках та відео

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Іван – поширене у слов’ян та деяких інших народів чоловіче ім’я Новина оновлена 20 січня 2022, 07:47
Іван – поширене у слов’ян та деяких інших народів чоловіче ім’я

Іменини Івана відзначають кілька разів на рік.

У четвер, 20 січня, усі Івани відзначають свій день янгола. Їх небесним покровителем є пророк Іван Предтечі, і 20 січня святкується Собор Предтечі та Хрестителя Господнього. Зазначимо, що святий Іоанн — один із найшанованіших святих.

Ім’я Іван у буквальному перекладі з давньоєврейської мови означає "буде помилований", а в біблійному контексті — "Бог помилував", "Бог змилостивився", "милість Божа". Це досить поширене у всьому світі ім’я, яке зустрічається у багатьох країнах, але у різних формах: Джон, Йохан, Хуан, Йоганн, Іоанн тощо.

На честь іменин Іванов "Телеграф" підібрав гарні листівки, картинки, вітання у віршах та відео.

Привітання з іменинами Івана у картинках

Привітання з іменинами Івана у віршах

Сьогодні, цієї погожої днини,

Святкують Івани свої іменини!

Це свято приємне, хороше для всіх,

Бо кожен вітає Іванів своїх!

І я тебе, Ваня, сьогодні вітаю,

Наснаги й здоров’я міцного бажаю,

Хай буде твій настрій чудовим завжди,

Життєвою стежкою впевнено йди!

Прийми, Іване, щирі привітання,

Хай буде все, що треба, у житті,

Від нас тобі – найкращі побажання,

Нехай щастить тобі у майбутті!

Бажаємо удачі і натхнення,

Здоров’я, процвітання, перемог,

Нехай щасливим буде сьогодення,

І хай з тобою завжди буде Бог!

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

Щодня та щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Іване,

Прийми привітання!

Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

Відеопривітання

Барвисті вітання з Собором Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна також можна знайти за посиланням.

Теги:
#Поздоровлення #День ангела #Іменини #Іменини Івана #День Ангела Івана
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