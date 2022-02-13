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С Днем подруг 2022! Красивые открытки и картинки с праздником

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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День подруг 2022 - что за праздник, поздравления Новость обновлена 13 февраля 2022, 11:51
День подруг 2022 - что за праздник, поздравления

Праздник появился благодаря Лесли Ноуп из ситкома "Парки и зоны отдыха"

Праздник День подруг, или Международный день женской дружбы был придуман по образу и подобию Дня всех влюбленных, который ежегодно отмечается 14 февраля. В этот день подруги собираются вместе, чтобы отпраздновать свою дружбу.

День подруг — это неофициальный праздник, который начал свои историю с американского комедийного сериала "Парки и зоны отдыха" (2009-2015). Главная героиня Лесли Ноуп придумывает собственный праздник Galentine's Day, соединив идиому gal pals (в переводе подруги) и День Валентина.

Главная героиня ситкома "Парки и зоны отдыха" Лесли Ноуп. Актриса Еми Полер
Главная героиня ситкома "Парки и зоны отдыха" Лесли Ноуп. Актриса Еми Полер

В честь праздника "Телеграф" сделал небольшую подборку открыток и поздравительных картинок с праздником 13 февраля, которые вы можете отправить своим близким подругам в социальных сетях или мессенджерах.

Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022
Открытки с Днем подруг 2022

Ранее "Телеграф" сообщал, что в День святого Валентина 14 февраля украинцев порадует теплая погода.

Теги:
#Подруги #Поздравления #Праздники #Открытки #Парки и зоны отдыха
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