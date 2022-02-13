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З Днем подруг 2022! Красиві листівки та картинки зі святом

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День подруг 2022 — що за свято, привітання Новина оновлена 13 лютого 2022, 11:51
День подруг 2022 — що за свято, привітання

Свято з’явилося завдяки Леслі Ноуп із ситкому "Парки та зони відпочинку"

Свято День подруг, або Міжнародний день жіночої дружби було придумано за образом та подобою Дня всіх закоханих, який щорічно відзначається 14 лютого. Цього дня подруги збираються разом, щоби відсвяткувати свою дружбу.

День подруг — це неофіційне свято, яке розпочало свою історію з американського комедійного серіалу "Парки та зони відпочинку" (2009-2015). Головна героїня Леслі Ноуп вигадує своє свято Galentine’s Day, поєднавши ідіому gal pals (у перекладі подруги) і День Валентина.

Головна героїня ситкому "Парки та зони відпочинку" Леслі Ноуп. Актриса Емі Полер
Головна героїня ситкому "Парки та зони відпочинку" Леслі Ноуп. Актриса Емі Полер

На честь свята "Телеграф" зробив невелику добірку листівок та вітальних картинок зі святом 13 лютого, які ви можете надіслати своїм близьким подругам у соціальних мережах чи месенджерах.

Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022
Листівки з Днем подруг 2022

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у День святого Валентина 14 лютого українців порадує тепла погода.

Теги:
#Подруги #Поздоровлення #Свята #Листівки #Парки та зони відпочинку
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